blogVoor de variatie wilde ik het bootcampen van de Lopers Company in Goes ook eens proberen. Samen de vriendin met wie ik laatst bij Domburg had gejogd, trad ik zaterdagochtend aan.

Na kennis te hebben gemaakt, vertrokken we vanuit de winkel richting De Hollandse Hoeve. We begonnen met een rustig dribbeltje, afgewisseld door wat wandelen. Al snel kwamen we bij een parkeerplaatsje. Daar was het tijd voor wat krachttraining. Lunges, squats, push-ups, burbees, het kwam allemaal voorbij. Hmpf, dat was toch wel pittig nog. Vooral het opdrukken…

Krachttraining

We dribbelden verder, richting het fietstunneltje. Ook daar deden we verschillende oefeningen. Bij één was het de bedoeling dat we in een opdruk-houding gingen staan en dan met onze voeten tegen de wand omhoog zouden lopen. Vervolgens weer naar voren lopen, de stoeprand aantikken enzovoorts. Nou, het is me nogmaals duidelijk geworden dat planken en opdrukken nog niet bepaald mijn ding is. Wel een uitdaging om mee verder te gaan.

De ‘killing route’ ging verder, richting het zwembad. Daar kwamen we bij betonblokken die in een rondje opgesteld stonden. “Oh nee he”, hoorden we enkele groepsgenoten al zeggen. Dat voorspelde niet veel goeds… Ook daar deden we een zestal oefeningen, waaronder op het blok springen en er weer afstappen en opdrukken op het blok, met de rug naar het blok toe. Alles weer dertig keer of, in mijn geval, dertig seconden lang. Ondertussen hadden we het hartstikke warm gekregen. Het was zowaar broeierig buiten, in ieder geval in onze beleving.

Na deze oefeningen jogden we verder richting de vleermuisheuvel. “Op de basisschool hadden ze allemaal enge verhalen over die heuvel”, vertelde mijn vriendin Eline. We liepen een route door het gras, renden we de heuvel op en af, jogden verder over een begrast dijkje en renden ook nog een trap op en af. Paola van de Lopers Company liep die twee rondjes even met mij mee.

Marathonlopers

Of ik al lang hardloop. Ik legde uit dat ik de beginnerscursus bij AV’56 net achter de rug had en dat de Ladiesrun mijn eerste keer vijf kilometer achtereen joggen was geweest. Ondanks dat zij al tien marathons had gelopen, ook die van Rotterdam waar we veel groepsgenoten over hoorden praten (had de helft hier serieus een marathon gelopen!?!), had zij haar eerste vijf kilometerloopje jaren terug ook in 34 minuten gelopen. Zo zie je maar weer: de aanhouder wint en je moet ergens beginnen.

Na de oefeningen bij de vleermuisheuvel was het tijd om weer terug richting de winkel te joggen. Eerst deden we nog wat oefeningen en spelletjes in het zand. Op de parkeerplaats deden we nog de zonnegroet (haha). Dat was het einde van anderhalf uur zwoegen. Het was tijd voor koel water drinken in de winkel! “Jullie zullen morgen nog wel veel aan me denken,” zei trainer Laurent tegen mijn vriendin en mij toen we bijna bij de winkel waren. En inderdaad; uit bed komen, je nietsvermoedend uitrekken etc. was zondagochtend toch behoorlijk te voelen zegmaar…

Presentje

Ook kreeg ik zaterdag nog een presentje van een vriendin van mijn moeder die ook hardloopt bij AV’56. Ze had me tijdens de Ladiesrun met mijn fladderende startnummer gezien, wat ze best hilarisch vond. Om dat in het vervolg te voorkomen, gaf ze me magnetische startnummerhouders. Dat herinnert me er meteen aan dat ik me weer eens op een nieuw loopje moet oriënteren. Misschien de Nightrun (5 km) in Goes, of zelfs de Zakloop van 7,5 km bij Nisse? Eerst maar eens zien hoe het trainen de komende maanden gaat…

In plaats van direct een sporthorloge te kopen, heb ik de app Runkeeper geïnstalleerd. Een trainingsgenoot die ik herkende van het bootcampen, heeft me voor de recreantentraining van maandag wat uitleg gegeven en geholpen met de instellingen. Toen we ervoor gezorgd hadden dat de app me niet telkens luid zou aanmoedigen tijdens de training, drukte ik op ‘Ga hardlopen’. Eens zien hoeveel afstand we die avond zouden afleggen.

Harder..?

Ik sloot me, net als vorige week, aan bij groep vijf. We gingen een intervaltraining doen die op- en afbouwde aan afstand. Eerst 100 meter joggen, dan weer 100 wanden. Vervolgens 200 meter joggen en 100 meter wandelen. Het ging zo door tot we 500 meter hadden gejogd. Daarna mochten we een hele ronde (400 meter) wandelen en 600 meter joggen. Daarna werkten we van 500 meter weer terug naar honderd.

Hoewel mijn hardloopmaatje er vanavond niet was, vermaakte ik mij prima met de andere dames uit groep 5. Al rennend maakte ik kennis met een aantal. Toen we de vijfhonderd meter liepen, merkte ik dat ik nog wel harder kon en best ontspannen liep, terwijl een aantal groepsgenoten het best pittig hadden. “We zitten al op zes kilometer”, moedigde ik ze aan, terwijl ik de app checkte. In totaal liepen we 7,5 kilometer die avond, inclusief warming-up en cooling down.

Vorige week was het eigenlijk ook een beetje zo dat ik nog wel meer gas kon geven aan het einde van de training. Maar ik dacht dat het misschien lag aan de vergelijking met de wedstrijdtraining die week ervoor. Toen ik trainer Frank hierover sprak, zei hij dat groep vijf voorlopig nog wel prima voor me zou zijn qua tempo: “Houd je het een uur vol om een tandje harder te lopen, of blijkt dat na een half uur toch teveel? Je eigen tempo lopen is enorm belangrijk.” Mocht ik na een aantal trainingen toch eens mee willen lopen in groep vier, dan kan dat ook, maar switchen kan ik beter pas na de eerste helft van de training zodat ik mezelf niet voorbij loop.

Doelen

Iemand op het werk zei deze week dat nu ik vijf kilometer aan één stuk kan lopen, 7,5 over een maand ook wel zou moeten lukken. Echt? Zou ik dat kunnen? Is dat niet wat te voorbarig? Ik heb het trainer Frank voorgelegd. Hij vond dat geen goed idee. Over een half jaar 7,5 kilometer aan één stuk willen lopen, vond hij een betere richtlijn. “Misschien kán je het wel over een maand, maar je werkt zo wel blessures in de hand”, vertelde hij. “Voor de vijf kilometer heb je jezelf maanden de tijd gegeven, en dan zou je opeens een maand later de helft meer willen kunnen lopen.” Neem er dus de tijd voor en luister goed naar je lichaam, was zijn advies.

Toen we hierover gesproken hadden, was ook hij wel benieuwd naar mijn trainingsdoelen. Voorlopig wil ik altijd de vijf kilometer aan één stuk kunnen lopen, of ik nou een goede dag heb of niet. Dan wil ik mijn tempo ophogen naar 10 kilometer per uur gemiddeld. En daarna misschien naar de 7,5 kilometer aan één stuk toewerken. Hij vond de trainingen zoals ik ze nu van plan ben (wekelijks een recreantentraining, duurloop individueel en bootcampen) een mooie verdeling.

Trainingen

Interval- en krachttraining is volgens hem erg belangrijk om het tempo te verhogen. En regelmatig een duurloopje doen is goed om te wennen aan de afstanden: kilometers maken.

Tijdens de duurloopjes is het volgens Frank belangrijk niet elke week harder, langer, sneller en verder te willen gaan: “Je kunt niet elke week een wedstrijd lopen.” Hij adviseert om bij een duurloop te streven naar één constant tempo. Dus niet, zoals ik nog wel eens wil doen, op het einde een tandje (of meerdere) bij zetten. Dan doe je het effect van de duurloop teniet, volgens Frank. Dat moet ik me nog maar eens goed in mijn oren knopen: duurloop doe je met een constant tempo, intervaltraining is om de snelheid (geleidelijk!) te verhogen. Weer wat geleerd.

Volledig scherm Rondje joggen langs de Zwaakse Weel bij ‘s-Gravenpolder. © Marjoleine Kramer

Duurloop

Woensdagochtend kon ik dat advies direct in praktijk brengen: tijd voor mijn wekelijkse duurloopje. Omdat ik me afvroeg hoe lang mijn grote rondje nu eigenlijk was, maar ook wilde weten wat mijn gemiddelde tempo in een duurloop zou zijn, heb twee apparaten meegenomen. De Nike+functie van mijn iPod heb ik aangezet voor de informatie over het hele rondje. En mijn telefoon heb meegenomen om in Runkeeper alleen informatie te zien over de duurloop, dus zonder in- en uitwandelen.

En wat bleek nu? Het grote rondje is in totaal 6,76 kilometer lang, waarvan ik 4,13 kilometer aan één stuk heb gejogd in een tijd van 29:22 minuten. Gemiddeld dus het bekende tempo van zo’n 8,43 km/u. Volgens Runkeeper zou ik daarmee in totaal 326 calorieën hebben verbrand, mijn iPod vindt dat het 501 was over het hele rondje. Ik heb, braaf als ik ben, geen eindsprint meer getrokken. En daar had ik eigenlijk ook helemaal geen kracht meer voor. Want wat was het weer broeierig buiten!

Vest