Inspector gadget

blogIk heb een nieuwe gadget! Een activity tracker. Ik moet bekennen dat ik hem in eerste instantie als goedkope wekker zonder geluid (met trilfunctie) heb gekocht, zodat mijn vriend die altijd eerder op moet mij niet wakker snoozet. Ik wilde hem eigenlijk voor zijn verjaardag geven, maar ik denk dat ik hem voorlopig toch nog even zelf houd en er wat mee ga experimenteren. Het is namelijk ook een beetje een opstapje naar een sporthorloge. Voor 16 euro zo’n gadget uitproberen kan geen kwaad. :-)

Toen het apparaat via de post binnenkwam heb ik hem direct uit de verpakking gescheurd en aangeslingerd. De dag was dan misschien al een beetje begonnen, maar ik was toch wel erg benieuwd. Voor de hardlooptraining bij AV’56 begon, had ik na een dag luieren in de tuin 2000 stappen gezet. 8000 stappen zou een gemiddeld doel zijn op een hele dag. Nu was ik wel heel benieuwd wat ik op een kantoordag zou ‘scoren’. Eerst eens zien hoe het ervoor staat na een hardlooptraining. De activity tracker houdt ook je route, tijd, tempo, afgelegde afstand, verbrande calorieën en aantal stappen bij. Mi Fit aan, Runkeeper aan, en gaan!

Tempowisselingen

Met 22 graden en een licht briesje was het maandagavond een stuk aangenamer dan de week ervoor bij de recreantentraining. We begonnen met drie rondjes joggen om warm te worden en een aantal loopoefeningen. Trainer Laurent was er wel, maar liep niet mee: hij had zondag de marathon in Tilburg gelopen (respect) en was nog aan het bijkomen. Frank loodste ons de avond door. Na de loopoefeningen liepen we nog een ronde ter voorbereiding van de kern. Elke vijftig meter wisselden we van tempo: bij de lantaarnpaal een hoger tempo, vanaf de volgende weer een lager tempo. Daarna was het tijd voor de twintig minuten durende kern. Precies hetzelfde, maar dan niet wisselen bij vijftig meter, maar telkens na een minuut.

We gingen enthousiast van start. Ik begon met een hoog tempo van zo’n 9,5 km/u en laag zo’n 7 km/u, gok ik. Maar dat werd steeds lastiger vol te houden. Om mij heen (ook uit snellere groepen) gingen er steeds meer mensen wandelen als het tijd was voor het lagere tempo. Uiteindelijk gaf ik er ook maar aan toe. Konden we gezellig blijven kletsen. 😉 Na de twintig minuten waren we allemaal bekaf. De laatste snelle minuut zette ik nog wat extra gas bij: alles eruit. (Ook al weet ik dat het beter is dat niet te doen.)

Sprinten

Frank kwam met een leuke verrassing: nog een ronde hard-zacht. Hoewel ik dat niet had zien aankomen, was ik er toch nog wel voor te porren. Het werd een rondje op langzaam tempo en bijna sprinten. “Zo, halen we groep één toch nog in”, grapte ik tegen een trainingsmaatje uit groep vijf toen we de laatste sprint inzette. We kwamen inderdaad bijna tegelijk met groep één over de ‘finish’.

Na het uitlopen was ik enorm benieuwd naar de data van mijn activity tracker. En twee trainingsmaatjes, die ik tijdens het de training enthousiast over het ding had verteld, ook. Tijdens de kern voelde ik het bandje al trillen en zag ik drie lampjes branden, wat betekende dat ik mijn dagdoel had gehaald. En wat bleek? Ik had bijna 8000 stappen gezet in zo’n hardlooptraining!

Volledig scherm Dit was mijn dagtotaal aan stappen © Marjoleine Kramer

Volledig scherm Alle data die de Mi Bans s1 heeft verzameld over de training © Marjoleine Kramer

Het aantal verbrande calorieën is alleen een verschilletje met Runkeeper, maar verder komt de data redelijk overeen. Daarover had ik nog een vraag; is Runkeeper Pro een enorme aanvulling, of heb je dat helemaal niet nodig? (Of kun je beter een sporthorloge kopen?) Heb jij er ervaring mee? Laat het me weten in een reactie!

Stabiel tempo

Het is eigenlijk alweer best lang geleden dat ik mijn vaste rondje heb gelopen, bedacht ik me toen ik woensdag op pad ging voor mijn wekelijkse duurloopje. 22 graden, volle zon maar wel wat schaduw onderweg en een lekker briesje: de weersomstandigheden waren geweldig. Nadat ik warm gewandeld was, zette ik een rustig tempo in, zo’n 8 km/u en hield dat het hele rondje vol. Ik had echt even een geluksmomentje onderweg, wat is Zeeland toch mooi jongens! In de verte zag ik bijzondere wolken, die heb ik samen met de schaapjes op de dijk even op de foto gezet. (De enige keer dat ik een paar seconden gestopt ben in mijn duurloopje, beloofd!)

Ik liep fluitend de kuil door, daarna een stuk in de volle zon. Toen ik op het punt kwam waar ik normaal ga uitwandelen, merkte ik dat ik echt nog wel verder kon. Ik besloot lekker door te joggen. Ik fantaseerde over een lus die ik nog aan mijn rondje kan plakken, mocht ik over een poosje echt verder/langer willen gaan. Toen ik bij het dorp kwam, een halve kilometer verderop, besloot ik toch maar te gaan uitwandelen. Anders zou het rondje wel heel abrupt over zijn voor de spieren, pezen en gewrichten.

Meten is (z)weten

Thuis bekeek ik de apps. Ik had Runkeeper, de activity tracker én de Nike+ app op mijn iPod aangezet voor ik vertrok. Eens vergelijken wat ik volgens hen gedaan had. Runkeeper zei dat ik 6 kilometer heb gelopen met een gemiddeld tempo van 8 km/u en dat ik daarmee 420 calorieën had verbrand. Volgens de Nike+ app was het rondje 6,38 km en waren het 479 calorieën. En de activity tracker vond weer dat ik 5.98 kilometer afgelegd met een gemiddeld tempo van zo’n 8 km/u. Daarmee zou ik slechts 280 calorieën hebben verbrand.

Ik ga er dus maar van uit dat mijn rondje zo’n 6 kilometer lang is, dat ik een gemiddeld tempo van zo’n 8 km/u had als ik jogde en dat ik zo’n 450 calorieën verbrand heb. Deze keer had ik per ongeluk de bluetooth van mijn telefoon aan laten staan, waardoor de activity tracker deze keer mijn hartslag kon doorgeven aan de app. Gemiddeld zou dit 147 hsm zijn. Het hoogste was 179 hsm. Je kan op de grafieken ook precies zien wanneer ik met de buurvrouw heb staan praten (eerste dipje) en wanneer ik de foto met de schaapjes heb gemaakt (tweede dipje).

Volledig scherm Duurloopje met de activity tracker © Marjoleine Kramer

Al met al vind ik het best een leuk speeltje, zo’n actifity tracker. Maar als ik mijn snelheid wil gaan verhogen en in hartslagzones wil lopen denk ik dat ik toch een sporthorloge zal moeten aanschaffen. Maar voorlopig volstaat de activity tracker nog wel. Eerst nog maar wat kilometers in de benen krijgen en kilootjes kwijtraken.

Btw, op een kantoordag zonder sporten zet ik zo’n 4000 stappen. Dat scheelt dus behoorlijk.