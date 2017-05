Dierenecho

Je kan ook om 19.00 uur trainen, maar ik startte in de groep van een uurtje later. De training is opgedeeld in vijf niveau’s, groep 5 is het langzaamst, groep 1 het snelst. Ik besloot bij groep 5 aan te sluiten, waar mijn hardloopmaatje vorige week al begonnen was.

Contrast

De warming-up was al een stuk rustiger; 3 rondjes over de baan dribbelen en daarna nog een rondje met oefeningen om de spieren warm te maken. Wat een contrast met de dinsdaggroep! “Doen jullie rustig aan dames”, zei trainer Laurent van Nieuwenhuijze. Wij keken elkaar veelbetekenend aan. Ik had mijn hardloopmaatje net verteld over mijn dinsdagavondtraining. “Het is mijn advies hè, doe ermee wat je wil, maar we krijgen nog best een pittige training deze keer”, vervolgde hij.

Nou ja, we zouden het wel zien. Straffer dan vorige week dinsdag kon het toch moeilijk worden, nietwaar? De training begon met één ronde waarbij het tempo tot de helft steeds werd opgevoerd, daarna moesten we het tempo weer langzaam afbouwen. Het volgende onderdeel was twintig minuten aan één stuk joggen, met elke dertig seconden tempowisselingen. Zo gezegd zo gedaan. Mijn hardloopmaatje en ik startten achteraan, eerst maar eens zien wat de rest zou doen. Halverwege de training haalden we toch wel een aantal mensen in. Ondertussen kletsten we er vrolijk op los.

Eigen tempo

“We zitten op zestien en een halve minuut dames.” Nou wij konden nog wel eventjes. Na achttien minuten werd er gefloten. We liepen nog één keer de baan rond met het opbouwen van het looptempo tot de helft en erna weer langzaam afbouwen. Daarna was het tijd voor de cooling-down. Het was fijn dat ik deze training lekker op mijn eigen tempo kon lopen. En een gezellige groep, zo met mijn hardloopmaatje er ook bij. Ook ken ik beide trainers van de beginnerscursus. Kortom: lekker verder waar ik gebleven was. Deze training houd ik er voorlopig in!

Toen ik dinsdag in de stad was, liep ik ook even binnen bij de Lopers Company in Goes. Eigenlijk was ik op zoek naar een korte hardloopbroek, maar al snel sprongen de sporthorloges in beeld. Dat lijkt me wel wat; zo’n gadget. Dan kun je pas echt goed bijhouden wat je doet met je trainingen, zelfs je tempo en hartslag per interval bijvoorbeeld. Super handig als je je tempo wil verhogen.

Gadget

Na uitvoerige uitleg (verschillende opties, app, website, designs, verschillende sporten, etc.) duizelde het me. Wat had ik nu eigenlijk nodig? En zijn er ook horloges die ik behalve functioneel ook ‘gewoon mooi’ vind? De controlfreak in me was razend enthousiast. Maar mijn verstand zei me er nog een paar nachtjes over te slapen. Eerst nog maar wat meer research doen, voor ik zo’n nieuwe gadget aanschaf.

Tussen de trainingen van AV’56 in wilde ik nog een duurloop doen. Mijn vriend ging gezellig mee op zijn mountainbike, die had hij net opgeknapt en hij wilde hem testen. Terwijl hij de oren van mijn hoofd kletste, kon ik mooi daarop focussen en ondertussen vijf kilometer aan één stuk joggen, zo was het idee. Toch is de duurloop deze keer niet helemaal gelukt.

Afleiding

Het weer was een beetje onrustig op Koningsdag. Van tevoren hield ik de lucht goed in de gaten, maar het zou in ieder geval anderhalf uur droog blijven toen we vertrokken. Het zonnetje scheen op onze bol; we gingen ervoor. “Kijk, en volgens mij… als je zo schakelt, vliegt de ketting eraf.” En inderdaad, we waren nog geen tweehonderd meter van huis of mijn vriend had al zwarte handen, en ik wat vertraging. Hij kreeg de ketting er gelukkig snel weer op. We vervolgden ons rondje.

Terwijl mijn vriend stuntend om mij heen bleef dartelen met zijn fiets, probeerde ik mijn blik in de verte te houden en op het meedoen van mijn armen te letten. Redelijk in het begin kwamen we bij een splitsing. Normaal gesproken ging ik onderlangs de dijk, over het asfalt. Maar mijn vriend wilde met zijn mountainbike bovenlangs over het graspad. Begrijpelijk. Voor de gezelligheid besloot ik dat ook te doen.

Wuuuuhuhuhuuuuuu!!

“Gewéldig, zo’n mountainbike: het fietst even zwaar als over de weg!” Dat kon ik alleen niet zeggen… Die ongelijke, verende ondergrond was wel even wennen. Brokstukken steen en takken ontwijkend liep ik in het andere spoor. En dat gelijk aan het begin van mijn training… Toen we het pad af waren voelde ik wat verzuring in mijn kuiten, maar ik liep dapper door.

Toen we op een dijk met aan beide kanten een paardenwei kwamen, klonk er achterlijk gehinnik naast mij, van mijn vriend. Dat werd beantwoord door het jonge exemplaar van de paarden. Enthousiast hinnikend kwam het dier naar ons toe gedraafd. De oudere merrie in de andere wei keek ons geïrriteerd aan. “Idioten”, leek ze te denken, terwijl ze weer lekker verder ging met wegdromen in het zonnetje. Wij grinnikten om de verschillende reacties.

Kist met zure appelen

Toen we bij ‘de kuil’ kwamen, was ik toch echt toe aan eventjes wandelen. Ik voelde mijn kuiten nog van het stukje offroad, mijn ademhaling was niet echt ontspannen en de zon scheen fel; al met al liep ik al niet echt lekker meer. In de kuil was het tijd voor de volgende dierenecho: dit keer met schapen. Die blaatten vrolijk terug. Toen we de kuil uit waren, begon ik weer met joggen.