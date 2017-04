Beginnerscursus hardlopen voltooid

Bloesem en lammetjes

Het was zonnig, maar wel een stuk koeler dan zondag. Ik begon met een windje in de rug. Naarmate mijn rondje draaide, kreeg ik de wind dan steeds meer van voren. Waar ik dat een paar weken terug nog probeerde te vermijden, zocht ik de wind deze keer juist op. Heerlijk: zo’n briesje in het gezicht om af te koelen.

Het was een geweldig rondje: het lopen ging lekker en ik genoot van de lammetjes en bloesem langs de weg. Een schril contrast met de kale bomen. Twee keer vijftien minuten joggen was precies goed voor mij. ‘De kuil’ mocht ik door wandelen; mijn drie minuten pauze van het joggen.

Versnellen

Een stukje verderop kwam ik het blonde paard weer tegen. Ze zag me aankomen en begon vast wat vooruit te lopen in haar dijkwei. Het was net of ze een stukje met me opliep. Ze bleef meewandelen, tot ik haar niet meer kon zien.

Toen het einde van mijn rondje naderde, merkte ik dat ik steeds harder begon te lopen. Nu had ik nog wel adem om te versnellen. En mijn kuiten vonden het ook helemaal prima. Zo zie je maar weer wat de weersomstandigheden en drie minuutjes wandelen kunnen doen.

Volledig scherm Lammetjes in de wei bij 'de kuil'. © Marjoleine Kramer

Naar de brug

Donderdagavond was gaaf, maar ook een beetje verdrietig: het was de laatste training van de hardloopcursus voor beginners van AV’56. We hebben dertig minuten aan één stuk gejogd. Eerst naar de brug in Wilhelminadorp en terug, dat zou drie kilometer zijn. Daarna volgden er nog rondjes op de baan tot het halve uur voorbij was.

Zo gezegd, zo gedaan. Mijn hardloopmaatje en ik gingen samen van start. Ze liep net een tandje harder dan mijn ‘comforttempo’, maar ach. Het eerste stukje ging best prima, maar na een kilometer voelde dat niet zo lekker meer. Ik had meer lucht nodig en voelde mijn benen ook een beetje. En ik was nog niet eens op de helft! Te hard van start gegaan dus. De stoep begon best smal te worden, dus we moesten toch al achter elkaar lopen.

Fietskuil

Mijn hardloopmaatje was eerder bij de brug, maar ik had mijn prettige tempo weer gevonden. Op de weg terug naar de atletiekbaan werd ik bij de fietskuil door vier medecursisten ingehaald. Ik besloot, zoals Miriam mij ooit uitgelegd had, met dezelfde kracht door te lopen. Naar beneden voelde een beetje als hardlopen op de loopband en naar boven ging het iets langzamer. Maar ik kwam fijn boven. Ik denk dat anderen het wel even in hun benen gevoeld hebben dat ze in hetzelfde tempo omhoog wilde.

“Nog twaalf minuten”, kreeg ik te horen toen ik bij de atletiekbaan aankwam. Dat viel me niet tegen van mijn buitenloopje. Tijd om weer rondjes te joggen. Toen vond ik het jammer dat ik geen oordopjes met muziek aan had. De radio was wel te horen, maar dat is toch niet hetzelfde als je eigen afspeellijst. “Nog acht minuten,” en “nog vier minuten.” Ik merkte dat ik mijn tempo langzaam weer wat opvoerde. Toen ik nog een kwart van de vier rondjes vandaan was, ging het fluitje. Pffft. Even doorwandelen voor de benen.

Nieuwe loopgroep

3,75 rondje is nog 1500 meter (de baan is 400 meter lang), dus dat betekent dat ik in totaal 4,5 kilometer heb gejogd in dat halve uur. En dat betekent weer dat ik een gemiddeld tempo van 9 kilometer per uur had. Best vergelijkbaar met zondag, al was deze run veel meer ontspannen.

Toen iedereen een beetje op adem gekomen was, volgde uitleg over andere loopgroepen waar we ons bij kunnen aansluiten. Dat zijn de volgende:

- Maandag (19:00 – 20:00) Recreanten – Atletiekbaan/Park (zomers)

- Maandag (20:00 – 21:00) Recreanten – Atletiekbaan/Park (zomers)

- Dinsdag (19:00 – 20:15) Recreanten – Atletiekbaan

- Dinsdag (19:00 – 20:15) Wedstrijdlopers – Atletiekbaan

- Donderdag (19:00 – 20:00) Recreanten – Duurloop buiten atletiekbaan

- Zaterdag (08:30 – 09:30) Recreanten – Hollandse Hoeve

- Woensdag (19:30 – 20:30) Core Stability Zaal (oktober tot maart) Zeeland Running

- Vrijdag (09:30) Friday Fit Run Runnersworld

- Zaterdag (10:00) Running Bootcamp Runnersworld

- Zondagochtend Recreanten – Heuveltraining Westenschouwen

- Woensdag (09:30 – 10:30) Recreanten – Atletiekbaan