Weinig geld te verdienen met gokje op Dumoulin

Unibet

Bij Unibet krijg je 1,22 keer je inzet als Dumoulin het roze in Milaan mag aantrekken. Ter vergelijking: bij een Giro-winst van Nairo Quintana krijg je 7 keer je inzet, bij een eindzege van Thibaut Pinot liefst 13 keer.

bwin

Ook bij wedkantoor bwin is Dumoulin de grote favoriet. Een eindzege-voorspelling op de Nederlandse tijdritspecialist levert je dan ook slechts 1,22 keer je inzet op. Een gokje wagen op Nairo Quintana (8 keer je inzet) is al een stuk lucratiever.

betfair

Bij betfair vinden we vergelijkbare cijfers. Ook hier wordt een eindzege van Quintana of Pinot veel onwaarschijnlijker geacht dan een glorietocht van Tom Dumoulin.

Tom Dumoulin staat voor aanvang van de afsluitende tijdrit vierde in het klassement. Hij moet 11 seconden goedmaken op Pinot, 15 seconden op Vincenzo Nibali en 54 seconden op klassementsleider Quintana. De Limburger gaat om 16.47 uur van start.

De gehele tijdrit is vandaag te volgen in ons liveblog. Daarnaast leveren we analyses en interviews vanuit Italië.