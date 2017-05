Weg naar het succes: van Batavus tot Sunweb

John Talen was een van de kopmannen van het team dat ook een amateurtak kende met onder anderen de jonge Laurens ten Dam in de gelederen. Het jaar erop al manifesteerde Bankgiroloterij zich als hoofdsponsor van een ploeg met een budget van zo'n miljoen euro. In 2004 werd de ploeg door de internationale wielrenunie UCI opgenomen in de categorie tradeteams 1, de hoogste klasse, al betekende dat toen nog niet automatisch deelname aan de grote rondes.

Bankgiroloterij werd in 2005 opgevolgd door Shimano als hoofdsponsor, het jaar erop al heette het team Skil-Shimano met de Duitsers Stefan Schumacher en Paul Martens en routinier Maarten den Bakker als grote namen. Eind 2007 deed Scheppink het management over aan Spekenbrink die met zijn marketingbedrijf al bij de ploeg betrokken was. Skil bleef zes jaar hoofdsponsor en debuteerde in 2009 in de Ronde van Frankrijk. In 2012 werd oliebedrijf Argos de hoofdsponsor en mocht de ploeg voor de tweede keer aan de Tour deelnemen. Vooral in de Ronde van Spanje van dat jaar maakte Argos indruk met vijf ritzeges van de Duitser John Degenkolb.

In 2013 was een andere Duitser, Marcel Kittel, de grote man voor Argos in de Tour met vier ritzeges. Argos wilde na twee jaar niet verder waarna Spekenbrink na een tussenjaar (Giant) met de Duitse shampoofabrikant Alpecin verder kon bouwen en Degenkolb in 2015 met zeges in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix de eerste 'wielermonumenten' voor de ploeg zag winnen. Op papier werd de ploeg Duits, maar de basis bleef in Deventer. Ook nadat Sunweb het afgelopen winter overnam. De reisorganisatie wil vooral de Duitse markt veroveren, maar kreeg met Dumoulin een boegbeeld van grensoverschrijdende allure.