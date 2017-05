Waarom Cipollini de Giro saai en monotoon vindt

De klassementsrenners hebben nog niets laten zien in de eerste week van de honderdste Giro. Hij miste aanvalsdrang tijdens de beklimming van de Etna. ,,Op de Etna stond veel wind, nou en…? Is dat een reden? Denk je dat Marco Pantani of Bernhard Hinault zouden afwachten omdat het winderig was? Ik ben bang dat we dit jaar voor echte verschillen op de Stelvio moeten wachten, aangezien de tijdritten ook weinig verschil tussen Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot of Geraint Thomas zullen brengen."