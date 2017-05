Van den Broeck stopt aan het einde van het seizoen

,,Ik luister naar de signalen van mijn lichaam. Je kunt de wielersport alleen voor 100 procent bedrijven. Het valt me alsmaar zwaarder om dat te bereiken en ik heb er steeds meer moeite mee om er veel voor van huis te zijn'', aldus de renner uit Herentals.



Van den Broeck had in de Giro de meesterknecht van Steven Kruijswijk moeten zijn, maar door een zitvlakprobleem kan hij zijn kopman amper helpen vertelde hij twee dagen geleden aan het Belgische Sporza. ,,Gelukkig begint het stilaan weg te trekken. Een paar dagen voor de eerste bergrit was het daar plots. Het is heel vervelend. Ik heb nog nooit last gehad van mijn zitvlak."



Van den Broeck heeft nog een contract dat doorloopt tot en met 2018. Hij beëindigt dat nu aan het einde van dit jaar. De Belg startte in zijn carrière in vijftien grote rondes. Vier keer wist hij bij de beste tien te eindigen, met als hoogtepunt zijn derde plaats in de Tour de France van 2010. Hij werd ook een keer vierde in de Tour, zevende in de Giro en achtste in de Vuelta.