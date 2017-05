Trainer Nibali: Onze enige hoop is een extreem slechte dag van Dumoulin

Met een tijdrit van 30 kilometer voor de boeg op de laatste dag van de Giro, concludeert Slongo tegenover cyclingnews dat de concurrentie vooral moet hopen op een slechte dag van Dumoulin. ,,Onze enige hoop is dat hij een extreem slechte dag heeft in de laatste week. Want die laatste tijdrit in Milaan ligt hem.’’



Slongo denkt dat Dumoulin op de afsluitende tijdrit zelfs een achterstand van twee minuten op de concurrentie dicht zou kunnen rijden. ,,Als je niet meer dan twee minuten op hem hebt voor die tijdrit begint, dan heb je nog niets te vieren. Ik denk dat je een voorsprong van drie minuten nodig hebt voor de laatste etappe.’’



Toch is de strijd nog allesbehalve gestreden volgens de trainer van Nibali: ,,Het gat dat Dumoulin heeft naar de concurrentie is goed voor ons. Het zorgt ervoor dat Quintana (op plaats twee) moet aanvallen en dat is wat wij met Nibali (plaats vijf) ook willen. Wie de Giro wil winnen moet aanvallen. Dumoulin heeft nog geen teken van zwakte gegeven, hij is samen met Quintana de grootste concurrent voor Nibali.’’