Tankink strijdt voor kopman Kruijswijk

Waarom Cipollini de Giro saai en monotoon vindt

13:32 Mario Cipollini, recordhouder met 42 etappezeges in de Ronde van Italië, vindt de Giro van dit jaar tot nog toe saai. ,,Het is monotoon koersen. De renners missen persoonlijkheid. Ze lijken allemaal geprogrammeerd door de technologie en de oortjes'', aldus de voormalige Italiaanse spurtbom in een interview met L'Equipe.