Tankink stapt af met pijnlijke ribben

Mollema baalt van tijdverlies op concurrenten

25 mei Bauke Mollema was tevreden over hoe hij de loodzware achttiende etappe van de Ronde van Italië was doorgekomen, maar baalde toch dat hij in de slotfase tijd verloor op enkele directe concurrenten. ,,Jammer dat ik nog tijd verlies op Ilnoer Zakarin en Thibaut Pinot. Die vertrokken met wat meer snelheid en konden wegblijven. Maar achter me zijn er ook weer jongens weggevallen, zoals Jungels.''