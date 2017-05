Tankink reed twee weken met gebroken rib door Italië

Janssen waarschuwt Dumoulin: Vanaf nu wordt zijn leven compleet anders

10:12 Joop Zoetemelk won in 1980 met Tour de France als laatste Nederlander een grote wielerronde, maar heeft sinds gisteren eindelijk een opvolger. ,,Als je de Giro kan winnen, kan je ook de Tour de France winnen," zegt Zoetemelk over Dumoulin. Jan Janssen, winnaar van de Vuelta in 1967 en Tour in 1968, waarschuwt Dumoulin. ,,Zijn leven wordt vanaf nu compleet anders."