Ritwinst bezorgt Van Garderen toch nog hoogtepunt deze Giro

De kopman van BMC was gestart met klassementsambities in de Giro, maar keek na de eerste week al tegen een grote achterstand aan. ,,Ik ben mijn best blijven doen en ben erin blijven geloven. Dit is mijn eerste ritzege in een grote ronde’’, zei de gelukkige Amerikaan tegen Eurosport. ,,Ik heb de laatste jaren veel moeilijke momenten gekend. Hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Vandaag was absoluut een hoogtepunt.’’