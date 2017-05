Pibernik zet zichzelf voor aap in vijfde etappe

Pibernik won de Giro-etappe in Messina dus niet, hoewel hij dat zelf wél dacht. De Sloveen, nota bene ploegmaat van Vincenzo Nibali - de man voor wie het plaatselijke ronde in het parkoers was opgenomen - was als enige in het peloton niet op de hoogte dat er nog een plaatselijke ronde in Messina moest worden gereden. Een komisch beeld was het wel. Pibernik met zijn handen in de lucht, terwijl op de achtergrond de bel voor het laatste rondje klonk.