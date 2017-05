Ouderwets commentaar van Mart Smeets bij beelden Dumoulin

Dumoulin heeft even geen zin in aandacht

22:27 Wielrenner Tom Dumoulin wil zijn historische overwinning in de Ronde van Italië in stilte vieren. De Limburgse wielrenner had bij terugkeer uit Milaan dan ook geen zin in de fans en journalisten die voor zijn huis in het Belgische grensdorpje Kanne stonden.