Nederland reageert euforisch op social media: 'Jan. Joop. Tom'

Van Emden: Mooie dag voor Nederlandse wielrennen

17:54 Jos van Emden boekte in Milaan in de schaduw van de Giro-overwinning van Tom Dumoulin de grootste zege in zijn wielercarrière. De tijdrijder van LottoNL-Jumbo was de snelste in de tijdrit van 29,3 kilometer van Monza naar Milaan en bleef daarbij rozetruiwinnaar Dumoulin vijftien seconden voor.