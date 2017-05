Nairo Quintana gelooft in goede afloop

,,Het is niet veel, maar ik ben niet bang, want ik heb in het verleden goede tijdritten gereden'', aldus de Colombiaan voor de start van de laatste etappe, een tijdrit van bijna 30 kilometer.



,,Er is nog van alles mogelijk. Ik kan ook de roze trui kwijtraken, maar in mijn hoofd zit het goed. Ik ga die trui verdedigen tot mijn laatste druppel energie'', aldus Quintana. Hij verloor in de eerste tijdrit van deze Giro 2.53 op Dumoulin. Dat was op een heuvelachtig parcours van bijna 40 kilometer. De slottijdrit van Monza naar Milaan is vrijwel vlak en lijkt nog meer op het lijf geschreven van de Nederlander, maar Quintana houdt niettemin geloof in een goede uitkomst voor hem.



Dumoulin vertrekt zondag om 16.47 uur van het startpodium, Quintana een kleine tien minuten later.