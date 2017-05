Mollema wil tijd terugpakken in tijdrit

,,Ik hoop dat ik minuten zal terugpakken op mijn concurrenten'', zei de dertigjarige wielrenner vandaag tijdens de rustdag tegen de Belgische zender Sporza.



Mollema staat vierde in het algemeen klassement op 51 seconden van rozetruidrager Nairo Quintana. Vooral Tom Dumoulin, die een plek boven hem staat, lijkt favoriet in de tijdrit over 39,8 kilometer. ,,Dumoulin is een ander verhaal, maar ik heb veel op mij tijdritfiets getraind. Ik heb er zin in.''



Mollema was tevreden met zijn optreden in de eerste zware bergetappe van gisteren. Hij ziet nog kans te stijgen in het klassement. ,,Veel renners hebben minuten verloren en dan doe ik nog heel goed mee voor de eerste plaats."