Kruijswijk: Moet vertrouwen op goede vorm in derde week

Ook ploegleider Jan Boven richt zich op de derde week. ,,Steven is net niet top dit moment. Dat zagen we al bij de aankomst bergop en nu in de tijdrit zitten we voor het gevoel op dezelfde plaats. Woensdag is een rit die we moeten doorkomen en daarna komt een aantal vlakke ritten. We rekenen erop dat Steven zijn topbenen in de laatste week terug zal vinden."