Joop ziet Dumoulin ook Tour winnen

,,In de laatste bergetappes moest hij aanklampen om zo min mogelijk tijd te verliezen en in de tijdrit heeft hij het laten zien. Dat had ik wel verwacht. Hij is de beste tijdrijder'', vervolgt Zoetemelk, in 1980 winnaar van de Tour en het jaar daarvoor van de Vuelta. De Giro reed hij nooit.



,,Laten we kijken wat hij in de Tour doet. Dit jaar doet hij niet mee, maar wellicht volgend jaar. Jan Janssen won eerst de Vuelta en een jaar later de Tour. En bij mij ging het precies zo. Als je het zo bekijkt, zou Dumoulin volgend jaar de Tour moeten winnen."