Janssen waarschuwt Dumoulin: Vanaf nu wordt zijn leven compleet anders

Joop Zoetemelk won in 1980 met Tour de France als laatste Nederlander een grote wielerronde, maar heeft sinds gisteren eindelijk een opvolger. ,,Als je de Giro kan winnen, kan je ook de Tour de France winnen," zegt Zoetemelk over Dumoulin. Jan Janssen, winnaar van de Vuelta in 1967 en Tour in 1968, waarschuwt Dumoulin. ,,Zijn leven wordt vanaf nu compleet anders."

Onder de indruk

Janssen en Zoetemelk zijn diep onder de indruk van de kwaliteiten van Dumoulin, vertellen ze in een interview aan AD Sportwereld. ,,Hij is een fenomeen. Hij kan alles. Zijn zwakte, al mag je bij Dumoulin niet meer spreken van zwakten, is het hooggebergte. Maar met zo’n tijdrit, mag je daar af en toe wat laten. Die tijdrit is verschroeiend. Fantastisch hoe hij op z’n fiets zit. Op z’n rug kan je een glas bier zetten en die valt er niet af. Daarin doet hij me denken aan Jacques Anquetil, die zat ook zo muisstil," maakt Janssen de vergelijking met de vijfvoudig winnaar van de Tour de France, die in 1987 overleed. ,,En wat zit er in die kop van hem? Ik kan er niet in kijken, maar het is de kop van een echte wielrenner. Hij is een harde vent.’’

Ook Zoetemelk is lovend over Dumoulin: ,,Van alle Nederlandse klassementsrenners is Dumoulin de meest complete. In een tijdrit hoeft hij nooit tijd toe te geven. Iemand die een goede tijdrit rijdt, heeft vaak het goede karakter. Niet alleen bergop, maar ook in de afdalingen laat hij zien dat hij geen tijd hoeft te verliezen. Tom heeft zich verschrikkelijk geweerd vanaf dat de bergen begonnen. Het was altijd spannend. Nibali, Quintana geven geen cadeaus. Dat hebben we gezien. Het was elke dag een gevecht. Bravo voor Tom.’’

Jan Janssen (l) en Joop Zoetemelk (r).

Tour de France

Zoetemelk: ,,Hij heeft de Ronde van Italië gewonnen, maar dat is nog geen Tour. Dat is iets anders. Dat staat boven alles, alle media zijn in de Tour. Niet te vergelijken. Qua wedstrijd is het misschien net zo moeilijk, maar wat betreft media en stress is de Tour nog heel anders. Volgens mij Tom die ook winnen. Hij doet mij denken aan Miguel Indurain. Goed in de tijdrit en bergop geeft hij niet op.”

Janssen: ,,Een Giro-winnaar is niet automatisch een toekomstig Tour-winnaar. Dat hebben we in het verleden ook gezien met andere Giro-winnaars. Daar wil ik nog wel keer gesprekje met Tom over hebben. De Tour is anders dan Ronde van Italië. Maar wat er vanaf maandag gaat gebeuren, half Nederland staat op z’n achterste benen. De mensen zullen nu een Tour-winnaar van hem willen maken. Hij is intelligent genoeg om daarmee om te gaan. Dumoulin weet precies wat hij aan het doen is. Maar vanaf nu wordt zijn leven compleet anders.’’

Tom Dumoulin treedt in het voetspoor van Jan Janssen en Joop Zoetemelk. Quote Hij is intelligent genoeg om met de druk om te gaan, maar vanaf nu wordt zijn leven compleet anders Jan Janssen