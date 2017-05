Greipel sprint naar zevende ritzege in Giro en de roze trui

Door Pim Bijl

Lucas Pöstlberger verraste op dag één in Sardinië nog alle topsprinters met zijn ongeplande uitval in de laatste anderhalve kilometer. Onder de vod van de laatste kilometer toonde hij zich ditmaal weer, maar nu werd hij direct weer ingerekend.

Een massasprint kon nu niet uitblijven. Greipel leek in een strijd met Fernando Gaviria en Caleb Ewan verwikkeld, maar laatstgenoemde schoot in het zicht van de finish uit zijn pedaal. Gaviria was van te ver aangegaan en viel stil. Roberto Ferrari en Jasper Stuyven werden tweede en derde, op gepaste afstand van Greipel.

Tussen Olbia en Tortoli kreeg het peloton twee serieuze beklimmingen voor de kiezen. Maar op de Passo di Genna Silana, op vijftig kilometer van het einde, hielden de aanvallers en klassementsmannen hun kaarten op zak.

Daniel Teklehaimanot vocht als een leeuw voor de bergtrui. Met succes. Na de bolletjestrui vorig jaar in de Tour heeft de man uit Eritrea nu ook de blauwe trui van de Giro om de schouders. Verder was niemand al echt genegen oorlog te maken. Een sprinter als Giacomo Nizzolo had het even later wel lastig en moest lossen.

Greipel had de klimmetjes wel overleefd en was dolblij met zijn zevende Giro-overwinning uit zijn carrière. Een krap minuutje later reed de Nederlander Moreno Hofland, zijn ploegmaat bij Lotto-Soudal, de laatste meters uit met een brede lach en een feestvierend vingertje in de lucht.