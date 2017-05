Giro cancelt prijs voor afdalen na bergen kritiek

GIRO Dumoulin: Aanvallen voelt lekkerder dan verdedigen

9:09 Het was zijn eerste Giro, maar Tom Dumoulin (26) liet vorig jaar in Italië een onuitwisbare indruk achter. Italiaanse kranten spraken liefdevol over Tulipino Rosa of Beautiful Tom. Vrijdag begint hij aan een nieuw hoofdstuk als ronderenner.