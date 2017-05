Gehavende klassementsman Thomas verlaat Giro

Thomas was afgelopen zondag in de rit naar de Blockhaus betrokken bij een valpartij die veroorzaakt werd door een stilstaande motor. Bij diezelfde valpartij lag ook Wilco Kelderman, hij stapte eerder al af.



,,Het is nooit leuk om een koers te moeten verlaten, en zeker niet wanneer het je grote doel is in een seizoen. Maar ik moet naar het grotere geheel kijken. Ik zou heel graag doorgaan, alleen het zou dan meer zijn om te overleven dan echt zelf te racen.''



Thomas vormde al sinds de dag van zijn val geen bedreiging meer voor de favorieten in het klassement. De Welshman verloor hier meer dan vijf minuten op etappewinnaar Nairo Quintana. Zijn achterstand op roze trui Tom Dumoulin was na de etappe van gisteren - waar hij in een vlakke rit wederom een halve minuut verloor - al opgelopen tot bijna zeven minuten.