Geen 100 flesjes bier voor Stamsnijder na Stelvio

De 100 flesjes bier, beschikbaar gesteld door een café in de buurt van de Stelvio, ging naar Lars Bak. De Deen van Lotto-Soudal is met zijn 80 kilo de zwaarste renner die over de bergtoppen reed. Stamsnijder werd 'slechts' derde, met 77 kilogram op de teller. De nummer twee van de zwaarste categorie is de Pool Marcin Bialoblocki van de formatie CCC Sprandi Polkowice. Hij weegt 79 kilo.