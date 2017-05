Dumoulin verwacht een veldslag in zware bergrit

'Wil in roze historie schrijven, niet door in bosjes te schijten'

24 mei De roze trui van Tom Dumoulin kwam nooit in gevaar in zeventiende etappe van de Giro naar Canazei, die werd gewonnen door Pierre Rolland. De vraag die achteraf iedereen bezig hield: hoe is het met de maag van Dumoulin.