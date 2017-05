Dumoulin op gelijke hoogte met Pijnen

Pijnen was een specialist in het baanrennen en korte tijdritten. Hij won in 1968 samen met onder andere Zoetemelk olympisch goud op de 100 kilometer ploegentijdrit. De Brabander vertolkte echter enkele keren een hoofdrol in de Ronde van Spanje; hij droeg zowel in de Vuelta van 1970 en 1971 acht dagen de leiderstrui.



Zoetemelk, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1980 en de Ronde van Spanje in 1979, droeg in zijn lange carrière de leiderstruien van de Tour en Vuelta.