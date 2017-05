Dumoulin neemt kijkje bij graf van Coppi

Gehavende klassementsman Thomas verlaat Giro

19 mei Geraint Thomas gaat vandaag niet meer van start in de dertiende etappe van de Giro d'Italia. De Welshman, dit jaar de hoop van Team Sky in Italië, heeft nog steeds last van zijn val in de negende etappe waardoor hij al veel tijd verloor op de mannen van het klassement. Dit maakte de Britse formatie vandaag bekend op zijn website.