Dumoulin geniet van rustdag: 'Het gaat superzwaar worden'

,,Iedereen zal me aanvallen. Hoe de koers zal verlopen? Geen idee, maar het zal zwaar, of misschien wel super-, superzwaar worden'', vertelde hij vandaag op de rustdag.



,,Ik ben er klaar voor. Ik heb tijdens de voorbereiding veel aan mijn klimcapaciteiten gewerkt. De Mortirolo en Stelvio heb ik niet verkend, maar die kende ik al van een hoogtestage in Livigno in 2015.'' Morgen is de zestiende etappe van Rovetta naar Bormio. Dumoulin leidt met een voorsprong van 2.41 minuten op de Colombiaan Nairo Quintana. de Fransman Thibaut Pinot volgt op 3.21.



,,Ik denk niet dat ik in de etappe naar Bormio veel bezig zal of kan zijn met de gedachte dat ik in het roze over die hoge cols rijd'', keek Dumoulin vooruit. ,,Het wordt een kwestie van focussen op de koers, de tegenstanders, dat soort dingen. Over de tactiek of ons strijdplan zeg ik niets. We hebben altijd een bespreking voorafgaand aan de race, en dat zal nu ook zo zijn. Waarom zouden we dat veranderen?''



Nooit won een Nederlander de Giro. De laatste eindzege in een grote ronde dateert van 1980 toen Joop Zoetemelk de Tour de France won. ,,Het feit dat men in Nederland al ik weet niet hoeveel jaar wacht op een volgende landgenoot die een grote ronde wint, interesseert me niets'', hield Dumoulin ook vandaag het hoofd koel. ,,Dat de mensen daar op wachten, is hun probleem, niet het mijne. Het legt ook geen extra druk op mijn schouders.''