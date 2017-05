Belangrijke knecht Nibali uit Giro gezet na duwen Sky-renner Rosa

Voor dit 'vergrijp' heeft de UCI bovendien een boete van 200 Zwitserse Frank (zo'n 182 euro) opgelegd aan de ploeg waar tweevoudig eindwinnaar Vincenzo Nibali de grote kopman is. In Moreno had de Italiaan een belangrijke knecht voor in de bergetappes.



,,Op de televisiebeelden was niet duidelijk te zien wat er precies gebeurde, maar wij zijn tegen iedere vorm van geweld in de wielersport'', aldus Brent Copeland, teammanager van de ploeg tegenover Cycling Weekly. ,,Ik weet dat er een woordenwisseling was tussen de twee en dat Rosa geduwd is, maar totdat ik met Moreno heb gesproken over wat er precies gebeurde kan ik er weinig over zeggen.''