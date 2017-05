Zieke huisarts maakt nu zelf de keuze

,,Na mijn pensioen drie jaar geleden, ben ik met mijn vrouw op een tandem naar Napels gefietst. Want ze zeggen altijd: eerst Napels zien en dan als huisarts sterven, riep ik altijd tijdens de laatste jaren van mijn huisartsenleven. Nu het einde in zicht is, is hij weer naar Napels geweest. Nu met de hele familie. Bij wijze van afscheid. ,,Een schitterende week.''



,,Ik was met mijn vrouw aan het fietsen, van Madrid naar Lissabon, toen ik merkte dat ik het brood niet goed weg kon slikken. ,,Als je maar geen slokdarmkanker hebt'', zei mijn vrouw nog. ,,Terug van de fietstocht kreeg ik de diagnose. Geen beste dus. Slokdarmkanker heeft een slechte prognose. Ik was in shock. Kanker hoort niet in mijn lijf. Bij niemand, maar al helemaal niet bij mij. Maar je wordt zo wel geconfronteerd met de onvermijdelijke dood.'' Door de chemo en de radiatie is de tumor geslonken, kan hij weer slikken en een glas wijn drinken. Op een laatste scan, eind maart, bleek dat de kanker was uitgezaaid naar lever en longen. Het aanleggen van een buismaag had geen zin meer.