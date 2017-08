Dat is te lezen in een gisteren verschenen onderzoeksverslag op de website van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is voor het eerst dat de overheidsdienst zich zo stellig uitspreekt over de veelbesproken rookwaar.



De kleine gaatjes in de sigaretten verlagen het gehalte teer en nicotine tijdens de officiële test. Maar rokers van deze 'sjoemelsigaretten' krijgen in werkelijkheid minstens zoveel schadelijke stoffen binnen als bij het consumeren van een gewone peuk.