Nederland levert met poepbacterie besmet kalfsvlees aan VS

Volgens de USDA is een monster van het vlees positief getest op de gevaarlijke STEC-variant van de E.coli-bacterie. De bacterie werd vorige week ontdekt. Later bleek dat de besmette partij nog groter is. Consumenten en bedrijven die het vlees hebben gekocht worden aangeraden het onmiddellijk terug te brengen naar de winkel of weg te gooien.