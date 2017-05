Na 15 hartoperaties is Maartje (8 maanden) thuis bij haar tweelingzus

Volledig scherm © Jan De Meuleneir/Photo News Een vader en moeder wandelen in de blakende zon, met een dubbele buggy waarin twee baby'tjes kraaien: het lijkt een doodnormaal tafereel. Maar in het geval van Toon Verheijen (38) en zijn vrouw Joyce De Sager (41) is het dat allerminst. Hoewel hun tweelingdochtertjes Lise en Maartje acht maanden oud zijn, zitten de kleintjes pas sinds tien dagen voor het eerst samen in de dubbele buggy.



Maartje, die geboren werd met een hypoplastisch linkerhart, onderging in haar jonge leven al vijftien hartoperaties, waarvan twee zware ingrepen die haar bijna fataal werden. Na de eerste grote ingreep lag ze twee weken met een open borstkas in coma. Maar ze vocht als een tijgertje, kwam erdoor en mocht met de kerstdagen zelfs onverwacht naar huis om aan te sterken voor wat in maart, in het Leuvense Gasthuisberg, de grootste openhartoperatie van haar leven zou worden. Maar ook na die ingreep liep het fout.



,,De operatie, waarbij onder meer de longslagaders waren opengezet en de aortaboog was vergroot, duurde vijf uur en leek in eerste instantie goed gelukt", blikt moeder Joyce terug. ,,Toon en ik waren immens opgelucht. Daar lag ze dan, ons Maartje. Niet meer aan de hart-longmachine, zoals na haar eerste zware openhartoperatie, enkel nog aan de beademing. Maar een paar uur later begon ze te bloeden. Artsen maakten haar borstkas opnieuw open, zodat haar hartje meer ruimte zou hebben om te genezen. En kort daarna, Toon en ik stonden op nog geen meter van haar bedje, verloor Maartje zo massaal veel bloed dat de dokters niet meer konden bijhouden met het bijgeven van bloed."

Topteam

Quote Ineens kon ik haar ook geen afscheidskus meer geven Joyce De Sager ,,Opnieuw stortte onze wereld in", zegt Joyce. ,,Ik herinner mij nog alsof het gisteren was dat ik aan de dokter vroeg of mijn dochter kon sterven. Aarzelend zei ze: 'Ja. Geef haar maar een afscheidszoen.' Ik stond op het punt om ons meisje die zoen te geven en haar te zeggen dat ze mocht gaan als ze wilde gaan. Maar ineens kon ook die kus niet meer. Want op dat moment begon de arts met haar blote handen Maartjes hart, amper een knuistje groot, te reanimeren. Ze had de tijd niet om haar handen te scrubben en om handschoenen aan te trekken. Toen ben ik flauwgevallen."



Toon: ,,En daar stond ik. Rechts van mij waren ze het leven van onze dochter aan het redden, links van mij lag mijn vrouw op de grond. Totaal onwezenlijk. Ik voelde me zo machteloos dat ik toen in gedachten de twee engelbewaarders van onze dochters, die ook op hun geboortekaartje staan, heb aangesproken: hun oma en een goeie vriend die 18 jaar geleden nota bene aan een hartkwaal is gestorven. 'Laat Maartje het redden...'"

Maartje redde het, en hoe. Nogmaals had ze de kindercardiologen in Gasthuisberg verbaasd. ,,Ze zeggen dat onze Maartje medisch gezien een raadsel is", glimlacht Joyce. ,,Hoewel de reanimatie een halfuur duurde en er dus dertig minuten geen zuurstof naar haar hersentjes is geweest, heeft ze er geen letsel aan overgehouden. Dat is bijna niet te geloven. Tot twee weken geleden lag ze 65 dagen op intensieve, en moet je haar nu zien zitten. Alles bij elkaar is het een wonder dat Maartje nog bij ons is. Met dank aan dat topteam in Leuven, dat al minstens twee keer haar leven heeft gered. En met dank aan Maartje zelf, natuurlijk. Als je weet dat ze nog geen jaar oud is en dat er al vijftien keer aan haar hartje is geopereerd, dan kan je niet anders dan zeggen dat ze een vechtertje is."

Bruut geweld

,,En wij hebben natuurlijk ook ons steentje bijgedragen door dagen de Drakendans voor Maartje te zingen, toen ze na de operatie nog wekenlang in coma lag", lacht Toon. ,,Niet dat Joyce en ik zangtalent hebben. We zijn blijven babbelen tegen haar, al reageerde ze aanvankelijk op niks. We vertelden over haar zus, over hoe het thuis was en wat we hadden gedaan die dag. Hoe kon ze anders weten dat we er waren? Elke dag ging het beter met haar."



Sinds Maartje op 19 mei naar huis mocht, zijn Toon en Joyce dolgelukkig. ,,Kan je geloven dat we constant naar buiten willen met die dubbele buggy?", lacht Joyce. ,,En maar hopen dat we veel mensen tegenkomen, zodat we kunnen pronken met onze tweeling. Eindelijk twéé baby's! Geen vragende blikken meer, van: 'Waarom zit daar maar één kind in?' Een paar dagen geleden zei een kassière in de supermarkt: 'Ik heb altijd gedacht dat die buggy bedoeld was voor één kind plus de boodschappen. Maar het zijn dus echt twéé baby's?' Dan moet je ons zien glunderen."

Hartpatiënt

Quote Niet één kindje, maar twee hummeltjes voeden en in die grote buggy zetten Joyce De Sager Maartje weegt met haar 4,5 kilo iets meer dan de helft van haar zusje Lise en is kledingmaatje 56 voor pasgeborenen nog niet ontgroeid. Ze zal haar hele leven hartpatiënt blijven. ,,Een olympische atlete wordt ze niet", lacht Joyce. ,,Maar dat hoeft ook niet. Dokters schatten dat het twee tot drie jaar zal duren voor ze haar achterstand heeft ingehaald. Vergeet niet dat ze in totaal ruim zes maanden in het ziekenhuis lag en al die tijd haar spieren niet heeft kunnen trainen. Ze moet nog wekelijks op controle bij de hartspecialist, tien keer per dag krijgt ze hartondersteunende medicatie. En daar stopt het niet mee. Wanneer ze twee jaar is, volgt er hoogstwaarschijnlijk een nieuwe openhartoperatie. Want haar rechterhartklep lekt nog altijd."



Maar: de kleine uk heeft op tien dagen tijd al reuzensprongen gemaakt. Vader Toon: ,,Toen ze pas thuis was, lag ze nog de hele tijd plat in haar bedje. Nu kan ze zelfs haar hoofdje al rechtop houden. Ze is ook ontzettend alert. En maar rondkijken overal. Er gaat een hele wereld voor haar open. Ze heeft bijna alleen maar het plafond van een ziekenhuiskamer gezien. Vorige week waren we op wandel in het Arboretum in Kalmthout en ze bleef maar staren. Een bos? Wauw! Goddank is ze te klein om te beseffen wat ze allemaal heeft gemist. Lise heeft al een eigen karaktertje, zit rechtop, begint te kruipen, brabbelt erop los. Eén en al bruut geweld. Het goede nieuws is dat dat Maartje nog te wachten staat. Haar zusje zal het haar wel leren."

Sabbelen

Hoe het trouwens zit met de tweelingband? Per slot van rekening zijn de zusjes zo vaak en zo lang van elkaar gescheiden geweest. Joyce: ,,Dat was ook onze angst: gaat er niets van die band verloren? Toen ze na hun couveusetijd voor het eerst samen in een bedje lagen, kon je al zo duidelijk zien dat ze een tweeling zijn. Ze lagen hoofdje tegen hoofdje, sabbelden op elkaars handje. Gelukkig is die band intact gebleven. We hebben Lise drie keer mee naar Maartje genomen op de intensive care en het was geweldig om te zien hoe de zusjes op elkaar reageerden. Ze hadden direct contact met elkaar. Er bestond gewoon niets anders. Lise greep naar de hand van haar zusje, begon haar heel zacht te strelen. En plots hadden ze ook echt elkaars handje vast. Nu thuis ook: ze zoeken elkaar, met de ogen en de handjes."



Op zijn blog 'Maartjehaarhartje' schreef Toon dat Maartje hen al meer heeft geleerd dan wie of wat dan ook. ,,En dan heb ik het vooral over haar doorzettingsvermogen. Ergens moet dat kind toch iets in haar hebben, van: 'Ik geef niét op.' En hoewel ze de moeilijkste weg koos, is ze altijd blijven lachen. Haar lach herinneren ze zich in Gasthuisberg nu nog. Als je zo hard vecht om hier te blijven, moet je hier ook wel heel graag zijn. Onze Maartje wordt later vast een levensgenieter."

Gezin