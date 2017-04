Dokter (32) zoekt remedie voor zeldzame dodelijke ziekte die hem trof

Fajgenbaum was 25 jaar en zat in zijn derde jaar geneeskunde aan de universiteit van Pennsylvania toen de ellende begon. De sportieve jongeman merkte dat hij opgezette lymfeklieren had, hij voelde zich erg moe en had 's nachts last van extreme zweetaanvallen. Het werd zo erg dat hij tussen patiënten door vaak vijf minuutjes sliep om genoeg energie te verzamelen om verder te kunnen.



Aanvankelijk besteedde hij er niet veel aandacht aan en dacht hij dat hij gewoon oververmoeid was door zijn zware werkschema. Maar op een vrijdagmiddag ging het fout. Zijn buikpijn werd zó erg tijdens een examen gynaecologie, dat hij besloot naar de eerste hulp te gaan. Daar ontdekten de artsen dat zijn lever, nieren en beenmerg het lieten afweten.



Maar niemand wist waarom. ,,Ik was heel erg ziek'', vertelt David aan The Huffington Post. ,,Zeven weken lag ik in het ziekenhuis. Ik hield meer dan 30 liter vocht vast en werd door een bloeding gedeeltelijk blind aan mijn linkeroog.''



Hij kreeg hoge doseringen hormonen en werd uiteindelijk naar huis gestuurd, zonder diagnose. Een maand later, toen hij bij zijn ouders thuis in North Carolina aan het herstellen was, kwamen de symptomen terug. En nog heviger dan eerst. De hormonen hielpen niets en de dokters dachten niet dat hij het zou halen.