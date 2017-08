Apothekers: oplossing voor omstreden speekseltest dichterbij

Netjes je ADHD-medicatie genomen, maar word je op weg naar je werk aangehouden, dan kan dat je weleens duur komen te staan. Grote kans dat de nieuwe speekseltest de medicatie aanziet voor drugs, met een boete of rijontzegging tot gevolg. Apothekersorganisatie KNMP trekt aan de bel. Volgens de apothekers is het onterecht dat mensen die pijnbestrijding gebruiken (morfine/medicinale cannabis) of ADHD-medicatie – in totaal ruim een miljoen personen – strafbaar zijn als ze in de auto stappen. Na twee weken is het lichaam meestal aan de stof gewend en moet verkeersdeelname worden toegestaan, aldus de adviezen van de KNMP.

Doktersverklaring helpt niet

Op verzoek van de apothekers zouden de verantwoordelijke ministeries nu hebben toegezegd te gaan kijken naar een oplossing voor deze groepen, aldus de KNMP op haar site. Wanneer die er komt is nog onduidelijk. Tot die tijd zullen patiënten die worden aangehouden en een speekseltest ondergaan met een 'drugsuitslag', nog strafbaar zijn met mogelijk een boete of rijontzegging als gevolg. Een doktersverklaring helpt hen niet uit de brand.

Volgens een woordvoerder van Veiligheid en Justitie heeft het probleem de aandacht, maar valt er inhoudelijk nog niets te melden. ‘Zeer binnenkort’ komt er meer duidelijkheid als Kamervragen van D66-Kamerlid Bergkamp over dit onderwerp worden beantwoord, aldus de zegsman.

Bezorgde telefoontjes

Sinds de aanscherping van de Wegenverkeerswet op 1 juli en de invoering van een speekseltest die ter plekke uitslag geeft (in plaats van de bloedtest op het politiebureau) zijn patiënten, apothekers, maar ook behandelaars bezorgd. De KNMP krijgt veel telefoontjes van mensen die pijnstilling gebruiken – bijvoorbeeld bij kanker, MS of een hernia – en niet meer in de auto durven te stappen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld hun kinderen niet meer naar school brengen, aldus een woordvoerder.

Ook Impuls & Woortblind, belangenvereniging voor ADHD'ers ren mensen met dyslexie, maakt zich ernstige zorgen. Zo zouden patiënten stoppen met medicijngebruik uit angst voor een fikse boete, terwijl wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de medicatie – die nu dus als drug wordt gezien – het rijgedrag van ADHD’ers juist verbetert. Zonder pillen hebben zij tot wel vier keer zoveel kans op verkeersovertredingen en ongelukken, stelt Impuls & Woortblind.