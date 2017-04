Aantal meldingen euthanasie weer gestegen

Zwanger voor een ander 'Kies draagmoeder niet in Azië!'

4 april Een draagmoedertraject in de Verenigde Staten kost al snel een ton. In Azië en Oost-Europa betalen wensouders gemiddeld de helft minder. Maar goedkoop is in dit geval duurkoop. Veel stellen komen in grote problemen omdat ze hun kind niet mee kunnen nemen naar Nederland.