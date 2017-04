'75-plus en dikkedarmkanker? Ga toch alsjeblieft naar de dokter'

1: Is die angst terecht?

2: Maar het gros van de ouderen wordt dus niet geholpen?

,,Uit de onderzochte data van het Integraal Kankercentrum Nederland blijkt dat slechts 30 procent van de 75-plussers zich laat behandelen. Onder patiënten jonger dan 60 jaar is dat 70 procent. Een ruime verdubbeling! En als de oudere patiënt al een behandeling krijgt, blijft het vaak bij één middel. Er kan ook voor een combinatie van medicatie worden gekozen, die misschien veel effectiever is.''

3: Hoeveel tijd ‘wint’ een oudere patiënt hierbij?

4: Maar niet elke 75-plusser kan een zware chemo aan..

,,Klopt, je kunt je afvragen of je een kwetsbare patiënt moet behandelen, die niet meer zelfstandig is en een korte levensverwachting heeft door bijvoorbeeld hartproblemen. Maar er zijn ook genoeg vitale 75-plussers, die zelfstandig thuis wonen. Die laatste groep wordt mogelijk onderbehandeld.''

5: Mogelijk?

,,De behandelingen zijn steeds beter geworden, maar we weten onvoldoende of ze hetzelfde effect hebben op een oudere. Studies worden meestal gedaan onder jongere, fitte patiënten, omdat hun lijf meer aankan. Bovendien zijn oudere patiënten lastiger met elkaar te vergelijken, omdat de één niks meer kan terwijl de ander nog zelf zijn boodschappen doet. Toch zouden we meer moeten investeren in ouderenstudies, om te zien welke behandeling voor hen het beste is. Daar is een wereld te winnen.''