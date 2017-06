Wandelen: Challenge 1000 km in 2017, hoe staat het ermee?

gastblogIk hou van wandelen, vooral in de natuur. Toen ik hoorde van challenge om 1000 kilometer te wandelen in 2017 hoefde ik dan ook niet lang na te denken, daar ga ik aan meedoen. Overigens nog met een lage verwachting, want zo heel vaak wandelde ik nog niet en 1000 kilometer klinkt ook best veel. Ik gebruikte het vooral als stimulans om meer tijd vrij te maken voor het wandelen. We zijn nu bijna halverwege het jaar en ik blik graag terug op het eerste half jaar. Lig ik een beetje op schema? Waar heb ik zoal gewandeld? En viel het me mee of viel het me tegen? Je leest het hier.

Als je normaalgesproken niet vaak wandelt dan moet je het eerst opbouwen. Ik begon mijn wandelingen vanuit mijn huis. Gewoon kleine rondjes van zo’n vijf kilometer door het park en langs de rand van de wijk. Deze maakte ik steeds langer met extra lussen. Om wat meer variatie erin te brengen heb ik nieuwe wandelroutes uitgestippeld met behulp van de wandelkaart van het Zeeuws wandelnetwerk. Echt een aanrader om met behulp van knooppunten een eigen route samen te stellen. Mijn moeder wilde ook meer wandelen en we spraken steeds vaker samen af. Dat stimuleert nog meer om te gaan. Liep ik in januari alleen nog maar rondjes van 5 kilometer, werd dat in februari al snel richting rondjes van 10 en in maart soms zelfs 15 kilometer. We gingen door weer en wind, ja zelfs door sneeuw! Mijn schoenen hebben veel te lijden onder de verschillende weersomstandigheden en het wandelen door de polders. Binnenkort op zoek naar nieuwe.

De eerste wandelingen zijn kleine rondjes rondom mijn eigen huis. De meeste wandelingen start ik vanuit mijn huis. Ik wandel in eigen omgeving door b-wegen, langs parken en dwars door weilanden. Ik moet met pondjes het water oversteken en klim over de afrastering voor het vee. Ik kom ook genoeg vee tegen onderweg, maar ik spot ook veel vogels en een paar keer zelfs herten. Een aantal keer pak ik de fiets of de auto en start mijn wandelingen in iets verder gelegen dorpen. Ook maak ik een hele mooie kustwandeling van Oostkapelle naar Domburg. De stadswandelingen door Rome en Amsterdam leveren me ook nog flink wat kilometers op.

En nu het moment van de waarheid, zit ik een beetje op schema? Het begin was echt veelbelovend. In maart zat het wandelen zo ingebakken in mijn schema dat ik minimaal twee keer per week op pad ging en per wandeling minstens acht kilometer wandelde en maar meestal meer. Maart was dan ook een top wandelmaand. Helaas werd ik eind maart ziek (zie Flashbacktravel van Mei) en lukten de lange wandelingen me niet meer goed. Ik wandelde wel veel, maar steeds die korte wandelingen van januari (hooguit 5km). Inmiddels gaat het gelukkig een stuk beter met me, maar het ritme van het wandelen is een beetje weggevallen. Ik dacht dat het wandelen makkelijker zou gaan als het weer beter werd, maar niks is minder waar. Hoe warmer het wordt hoe moeilijker ik het vind om te gaan. In de winter is het een van de weinige mogelijkheden om buiten te zijn. Je gaat immers niet zomaar buiten zitten voor je lol. In de zomer ben je al veel meer buiten en met de warmte heb ik minder zin om te wandelen. Dan ga ik liever met mijn kano het water op of lekker wat drinken op een terras. Ik ben al met al redelijk goed op weg, maar loop nog wat achter op schema. Mijn teller tikt de 412 kilometer aan. Ik zal dus vaker mijn wandelschoenen moeten aantrekken.

Er ligt dus nog een goede uitdaging op me te wachten. Wil ik de 1000 kilometer halen zal ik toch nog 600 km lopen. Met dit in mijn achterhoofd ga ik maar weer een paar nieuwe wandelroutes uitstippelen hier op Walcheren en maar weer beginnen met iedere week in ieder geval een kort rondje. Tijdens mijn vakantie in Engeland hoop ik ook nog de nodige kilometers te maken. Vooral de routes langs de kliffen (south coast path) schijnen mooi te zijn. Er staan ook nog een paar citytrips op mijn planning. Altijd goed voor de nodige kilometers. Ik denk dat ik eind dit jaar nog maar een wandelvakantie inplan. Ik denk dat ik het nodig zal hebben.