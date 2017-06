gastblogMet deze venusschelpen zoals in Portugal droom ik weer even terug naar mooie herinneringen in één van mijn favoriete landen. Lekker met veel knoflook, koriander en citroen. Zo simpel en in minder dan 10 minuten op tafel. Ook een heel fijn borrelhapje. Voor Agrimarkt maakte ik dit Portugese recept na. Lees snel verder.

Altijd al ben ik dol geweest op schelpjes. Om ze te zoeken, maar de laatste jaren liever op mijn bord, om op te eten. Toen ik vorig jaar op vakantie was in de Algarve voelde het alsof ik in de hemel was beland. Overal kon je schelpen eten. Bij de visboer kocht je ze voor een prikkie zodat ik er in onze vakantiehuisjes ook zelf mee kon experimenteren.

Helemaal gelukkig

Ik herinner me nog de vaartocht die we maakten over de Ria Fermosa. Dit is trouwens echt een aanrader om te doen als je in het oosten van de Algarve bent. We stopten op een eiland en werden aan een tafel van een restaurant neer gezet. “Lusten jullie vis? En schelpen?” Vroeg de gastvrouw. Natuurlijk lusten we dat. Niet veel later stond er een grote pan met venusschelpen voor ons. Ik was spontaan stil. Zo indrukwekkend zag het eruit. Na het proeven werd ik helemaal gelukkig. Veel knoflook, citroensap, de schelpen en rijkelijk gestooide koriander. Het vrijgekomen vocht aten we met stukken brood, wat ook op tafel stond.

Als je wel eens wel eens op vakantie bent geweest in Portugal kan het zomaar dat je deze venusschelpen als voorgerecht hebt gegeten. Traditioneel bereid met veel knoflook, koriander en citroensap. Puur, eenvoudig en in minder dan 10 minuten op tafel. Dit is trouwens ook een heerlijk hapjes voor bij de borrel. Droom je even mee naar de Portugese zon, het ruisen van de zee en de Portugese muziek op de achtergrond. Voeten in het zand, fijn gezelschap en een pan met schelpjes. Kan het nog mooier? De hele beleving eromheen kan ik niet met jullie delen maar wel het recept. Daarom bij deze!

VENUSSCHELPEN ZOALS IN PORTUGAL (AMÊIJOAS À BULHÃO PATO)

Voor 4 personen

Dit zit erin:

1 kg vongole

2 flinke tenen knoflook, fijngehakt

2 citroenen, enkel het sap

10 gr koriander, fijngehakt

Peper en zout

Olijfolie

Dit heb je nodig:

Snijplank + mes

Wok

Deksel

Zo maak je het:

1. Spoel de venusschelpen goed schoon, zodat al het zand uit de schelpen is. Laat uitlekken. Gooi kapotte exemplaren weg.

2. Verhit een flinke scheut olijfolie in de grote wok, zodat de schelpjes goed de ruimte krijgen om te openen.

3. Frut hier, op een middelhoog vuur, de knoflook in. Laat niet kleuren.

4. Voeg de helft van het citroensap en zwarte peper toe. Doe de venusschelpen in de pan.

5. Draai het vuur hoog en breng aan de kook. Leg het deksel op de pan en stoom de venusschelpen op middelhoog vuur tot ze openen. Schud de pan af en toe met een draaiende beweging.

6. Knijp de rest van het citroensap over de tapijtschelpen en voeg de koriander toe.

7/ Serveer direct.

TIP! Eet deze venusschelpen zoals in Portugal met stukken geroosterd stokbrood.

Ga jij een recept van Little Spoon maken? Laat het mij dan weten. Ik ben super benieuwd naar jullie kookkunsten. Dit kan via Facebook, tag Little Spoon op Instagram of op Twitter en gebruik de hashtag #LITTLESPOONNL.