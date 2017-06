Salade met witte en groene asperges

gastblog Love to camp: Na­tuur­kam­peer­ter­rein De Knotwilg

9 juni Het is alweer jaren geleden dat we een bezoek hebben gebracht aan de Biesbosch, tijd voor een nieuw weekendje weg. Vorige keer stonden we op minicamping Oud Drimmelen aan de zuidzijde van de Biesbosch. Dit keer kozen we voor natuurkampeerterrein de Knotwilg aan de noordzijde, niet ver van Werkendam. Reserveren is aan te raden als je tijdens het Pinksterweekend naar de Biesbosch gaat, want veel campings zijn dan vol!