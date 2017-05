Recept: Griekse gehaktballetjes met platbrood en salade

Oh jongens wat waren deze Griekse gehaktballetjes lekker zeg. Ik at het met platbrood, salade gevuld met feta en homemade tzatziki. Dit is een blijvertje, dat weet ik wel. Benieuwd naar het recept? Lees dan snel verder.

GRIEKENLAND

Alleen al van het kijken naar deze foto loopt het water me in de mond. Vorige week bedacht ik me dat ik zin had in Griekse gehaktballetjes. Waarom Griekse weet ik niet eerlijk gezegd. Die ene keer dat ik in Griekenland was kan ik me niet herinneren dat ik gehaktballetjes heb geproefd, maar goed. Omdat ze bleven rondspoken in mijn gedachte, ging ik er afgelopen weekend mee aan de slag.

FETA

Bij Grieks hoort feta. Vind ik dan. Daarom maakte ik er een goed gevulde salade met deze kaas naast. Wat platbrood erbij en natuurlijk homemade tzatziki. Gezien de hoeveelheden knoflook die dit gerecht bevat is het misschien wel handig om dit niet te maken net voor je naar de tandarts moet of de avond voor een sollicitatiegesprek. Verder zijn deze Griekse gehaktballetjes wat mij betreft altijd een goed idee.

RECEPT ( VOOR 2-3 PERSONEN)

Dit zit in de Griekse gehaktballetjes:

½ rode ui, gesnipperd

250 gr half-om-half gehakt

1 teen knoflook, fijngehakt

2 el panko

1 ei

10 blaadjes munt, fijngehakt

Peper en zout

Bloem

Dit zit in de salade:

1 komkommer, in stukken

5 smaakvolle tomaten, in kwarten

½ rode ui, in dunne ringen

2 el rode wijnazijn

5 el extra vergine olijfolie

75 gr feta, in stukken

10 blaadjes munt, fijngehakt

2 tl gedroogde oregano

Peper en zout

4 platbroden

Dit heb je nodig:

Snijplank + mes

Kom

Koekenpan of wok

Bord

Schaal

Zo maak je het:

Doe alle ingrediënten, behalve de bloem, voor de gehaktballetjes in een kom. Kneed alles met de hand tot de ingrediënten gemengd zijn. Draai er daarna kleine balletjes van. Formaat pingpongbal.

Verhit nu flink wat olijfolie in een koekenpan of wok. Haal de gehaktballetjes allemaal even door de bloem en bak ze goudbruin. Omdat het waarschijnlijk teveel gehaktballetjes voor in de pan zijn, doe je dit in delen.

Terwijl je de gehaktballetjes bak, meng je alle ingrediënten voor de Griekse salade in een schaal. Breng op smaak met de rode wijnazijn, olijfolie en garneer met gedroogde oregano.

Serveer de Griekse gehaktballetjes met platbrood, wat Griekse salade en een flinke schep tzatziki.

TIP! Deze Griekse gehaktballetjes zijn ook lekker als hapje voor bij de borrel.