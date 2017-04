Recept: Gewokte witte asperges met ansjovis

Ben je dol op asperges maar wil je ze keer op een andere manier bereiden? Ga dan voor deze gewokte witte asperges met ansjovisolie. Super simpel en echt mega lekker. Ik vertel je direct over de opening van Dé Aspergewinkel in Den Bosch, waar ik vorige week bij was.

Seizoensgroente

Zodra de jaarwisseling en alle feestdagen erop zitten, begint het verlangen naar de lente. Zonnestralen in mijn gezicht, in de tuin zitten, die eerste vlinders zien fladderen, maar het meeste verheug ik me op witte asperges eten. Het witte goud is toch wel mijn favoriet van alle seizoensgroente. Het leuke eigenlijk is dat je ze niet het hele jaar rond kunt eten. Des te fijner om er in de lente mee aan de slag te gaan.

Dé Aspergewinkel

Vorige week was ik aanwezig bij de opening van Dé Aspergewinkel in de binnenstad van Den Bosch. Dit is een initiatief van ZON fruit & vegetables. Zij zijn marktleider op het gebied van verse witte asperges. Ruim honderd telers, gespecialiseerd in groente en fruit zijn er bij deze coöperatie aangesloten. ZON fruit & vegetables wil jongeren kennis laten maken met asperges. Zeker boven de rivieren wordt deze oer Nederlandse groente nog te weinig gegeten. Daar snap ik nou niets van. Maar goed, ik woon dan ook onder de rivieren ;-)

Gemak

De inrichting is platteland en boerderij meets stad. Veel hout en metaal. Stellingkasten vol met producten die iets met asperges te maken hebben of die je gebruikt in de keuken. En natuurlijk asperges. Zowel wit als groen. Midden in de winkel staat een schilmachine, zodat je naar huis gaat met geschilde exemplaren. Hoe handig is dat? Gemak dient de mens. Dat blijkt wel uit de gemakspakketten die je ook koopt in Dé Aspergewinkel. Bijvoorbeeld om pasta met witte asperges te maken.

Aspergevlaai

Natuurlijk werd er ook gegeten. Ik was al lang blij, want de aanblik van al die asperges maakte hongerig. De aspergevlaai was mijn lievelingsgerecht van de dag. Een hapje in de vorm van een Limburgse vlaai. Niet zoet, maar hartig. Een romige ragoutvulling met witte asperges, room, kaas en ei. Ik proefde ook een worstenbroodje met witte asperges en zelfs asperge-ijs met pistache. Die laatste was onverwacht echt heel lekker.

Inspirerende winkel

Ben je zelf ook dol op witte asperges? Neem dan echt een kijkje in deze inspirerende winkel. Van donderdag t/m zondag zijn er kookdemonstraties door een professionele kok en op dinsdag en woensdag zijn er gratis proeverijen. Zeker weten dus dat je thuis komt met veel ideetjes. De locatie is ideaal. Vanaf het station loop je er in vijf minuten naar toe. Combineer het met een dagje Den Bosch. Ik was er maar heel kort en zag al zoveel leuke tentjes waar ik wilde eten en drinken.

Ansjovisolie

Uiteraard ging ik niet weg bij De Aspergewinkel zonder verse witte asperges. Door de stengels langs elkaar te wrijven check je trouwens heel eenvoudig of ze vers zijn. Maken ze een piepend geluid? Dan zit dat wel goed. Thuis dook ik de keuken in om een lekker recept te bedenken. Het werden gewokte witte asperges in ansjovisolie. Dat gaat erg goed met de koningin van de groente. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je maakt de ansjovisolie door de visjes te smelten in wat olijfolie. Daarna wok je de asperges mee, beetje citroensap erover en garneer met koriander of platte peterselie. Zo simpel is het.

Dé Aspergewinkel

Visstraat 14

5211 DN Den Bosch

Open van dinsdag t/m zaterdag gedurende het aspergeseizoen (t/m 24 juni)

www.aspergetijd.nl/de-aspergewinkel

Met de feestdagen in het vooruitzicht is de winkel niet elke zondag en maandag geopend. Check de website voor de meest actuele informatie.

GEWOKTE WITTE ASPERGES MET ANJOVISOLIE ( voor 2 tot 4 personen)

Dit zit erin:

Olijfolie

1 blikje ansjovis, uitgelekt en grof gehakt

1 teen knoflook, fijngehakt

500 gram witte asperges, geschild en in drie of vier stukken

Sap van een ½ citroen

Zwarte peper

Paar takjes koriander of platte peterselie, fijngehakt

Dit heb je nodig:

Snijplank + mes

Aspergeschiller

Wok

Zo maak je het:

Verhit een flinke scheut olijfolie in de wok en smelt hier de ansjovisjes in.

Zodra de visjes helemaal gesmolten zijn, voeg je de knoflook toe. Bak een minuut aan op middelhoog vuur. Laat de knoflook niet bruin kleuren.

Schep de stukken witte asperges bij de ansjovisolie en roer tot de asperges helemaal bedekt zijn met een laagje olie. Wok circa 10 minuten op middelhoog vuur of tot de asperges beetgaar zijn.

Breng op smaak met wat citroensap en zwarte peper. Verdeel als laatste de fijngehakte koriander of platte peterselie over de gewokte witte asperges.

TIP 1! Eet er plakken geroosterd stokbrood bij de gewokte witte asperges. Heerlijk om door de ansjovisolie te halen.

TIP 2! Om een volledige maaltijd te maken van deze gewokte witte asperges met ansjovisolie schep je ze door wat gekookte pasta. Rasp er Parmezaanse kaas over, besprenkel met wat extra olie en je hebt een heerlijk maaltijd!