Recensie: B&B 'In de Morelleput' in Nieuwvliet

B&B In de Morelleput // voor rust, ruimte en een fantastisch ontbijt!Bed & Breakfast In de Morelleput is de plek waar je naar toe gaat voor rust en ruimte. Om te genieten van de natuur en voor een fantastisch uitgebreid ontbijt. Benieuwd naar deze B&B in het Zeeuws-Vlaamse Nieuwvliet? Lees dan snel verder.

Hoewel In de Morelleput hemelsbreed op nog geen twintig kilometer van mijn huis ligt, voelt het alsnog ik voor een nachtje op vakantie ben. Zeeuws-Vlaanderen is net als Vlissingen, waar ik woon, ook Zeeland, toch ziet het landschap er heel anders uit.

Om bij In de Morelleput te komen rijd je eerst over slingerende dijkweggetjes omringd door geknotte bomen. Midden in de polder tussen de weilanden met koeien en schapen vind je de bed & breakfast.

Gulden snede

Ik kan het me haast niet voorstellen, maar zo’n veertien jaar geleden stond hier nog helemaal niets. Voorheen was het een aardappelveld en dat is omgetoverd tot een prachtig begroeid landgoed. De tijd doet zijn werk uitstekend want het lijkt alsof het nooit anders was. Ook het huis is nieuw.

Ik ben echt een liefhebber van oude huizen en gebouwen. De sfeer en het gevoel, daar kan nieuwbouw niet tegenop. Ik weet nog goed dat ik twee jaar geleden voor het eerst bij eigenaresse Suzanne op visite was en vroeg hoe oud het huis was? Zij vertelde me dat het nieuw is gebouwd en dan volgens de gulden snede. Google het maar eens. Mijn wiskundeknobbel is onvoldoende ontwikkelt om dit uitleggen ;-) Het heeft de charme en sfeer van de oude huizen waar ik van houd.

AGA

De buitenkant is blauw, zoals je ook ziet in bijvoorbeeld Bretagne. Zo vrolijk en kleurrijk. Het valt direct op in het landschap. In de gezamenlijke woonkamer en ook de gastenkamers is veel gebruik gemaakt van hout. Ik voel me hier direct thuis. Vintage kastjes en mooie oude spulletjes kleden het aan. In de keuken staat een grote AGA. Hier bakt suzanne de taarten die je eet als je de theetuin bezoekt, maar ook het ontbijt wordt hier bereid.

Volledig scherm Kamer In de Morelleput © LittleSpoon

Scherpbier

De b&b heeft in totaal vier kamers. Allemaal compleet ingericht met comfi boxspring en eigen douche plus toilet. Elke kamer heeft een andere naam. Ik slaap in Scherpbier. Dit is een gehucht in de buurt, ontdekte ik tijdens de kilometers die ik maakte over de dijkweggetjes.

Nadat ik geïnstalleerd ben, ga ik op pad om de omgeving te verkennen. In de Morelleput ligt tussen Nieuwvliet en Oostburg. Vanaf hier ben je ook zo bij het strand, Sluis of mijn favoriete dorp aan deze kant van de Westerschelde, Groede. Het is al redelijk laat en bijna donker als ik terug kom. Je hoort hier helemaal niets. Thuis is er in de verte altijd wel een auto of brommer, maar hier is het stil. Ik slaap als een roos, dat snap je wel. Ook het matras lag fijn.

Ontbijttafel

In de ochtend word ik gewekt door een vrolijk fluitconcert door vogeltjes die in de boom naast mijn kamer zitten. Dit maakt me blij. Ondanks een uitgebreid diner de avond ervoor, verheug ik me op het ontbijt en kan ik niet wachten om te ontdekken wat voor lekkers er allemaal klaar staat. Het stelt me niet teleur. In tegendeel zelfs.

Ik zit een uur aan de ontbijttafel en geniet van de knapperig en vers brood van ‘t Vlaamsch Broodhuys. Biologische kaas van koe en geit, lekkere vleeswaren, een gekookt eitje, een glaasje versgeperst sap, een frisse fruitsalade en een bord vol mini pannenkoekjes als toetje. Het liefste ontbijt ik elke dag zo. Alhoewel het misschien wel leuker is om je af en toe zo te laten verwennen.

Een verblijf bij In de Morelleput is heerlijk en rustgevend. Ik verheug me erop om nog eens terug te komen. Dan kan ik direct nog meer van de omgeving ontdekken!

In de Morelleput

Sint Bavodijk 56A

4504AB Nieuwvliet

www.indemorelleput.nl