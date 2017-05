Koffie granola met vanille

gastblogOntbijten met koffie granola klink mij heel goed in de oren. Hoe zit dat met jullie? Om de pittige koffie in balans te houden, gebruik ik ook nog vanille. Super zacht van smaak. Zo’n lekkere combinatie. Vandaag deel ik het recept met je en vertel ik je direct een verhaal over de kopjes die je op deze foto ziet. Benieuwd? Lees snel verder.

Ik ben altijd op zoek naar schatten. Denk nou niet dat ik met een schep en metaaldetector op pad ga. In de hoop ergens een kist vol gouden munten te vinden. Ik beken eerlijk dat dit ik die gouden munten best wil vinden, maar ik houd het vooral bij snuffelen in kringloopwinkels en struinen over rommelmarkten. Nu het lente is, zijn er weer rommelroutes door wijken in de buurt en vlooienmarkten her en der. Hier word ik gelukkig van. Vooral dat je een schat vind waarvan je niet wist dat je het zocht maar altijd wilde hebben. Zo scoorde ik laatst een bankje wat schilders en timmermannen gebruiken in hun werk. Het hout is helemaal gebutst. Er is ingezaagd en er zitten verf spetters op. Voor vijftig cent mocht ik het meenemen. VIJFTIG CENT?! Fantastisch toch.

Geduld

Laatst fietste ik door Vlissingen langs een kringloopwinkel. Terwijl ik met één oog op de weg lette, loerde ik met mijn andere oog naar de etalage. Ondertussen probeerde ik niet tegen auto’s te botsen en ook zeker niet op collega fietsers in te rijden. Ineens zag ik blauwe kopjes. Deze keer wist ik wel al van het bestaan. Al heel wat kringloop rondjes kwam ik teleurgesteld thuis. Geen oude kop en schotel met blauw.

Bij een antiek- en cursiosazaakje waren er wel schoteltjes maar geen kopjes. Die mocht ik toen meenemen. Zo blij als een kind. Je snapt vast hoe ik me voelde toen ik in de etalage drie kop en schotels zag staan van de soort waar ik zo vurig naar wenste. Geduld wordt beloond. Dat blijkt. De winkel was dicht toen ik me stond te vergapen. Uiteraard ging ik terug zodra de deuren zich opende. Je ziet ze hier op de foto. Zijn het geen plaatjes?

Intense koffiesmaak

Ik vond mijn nieuwe spulletjes perfect matchen met deze koffie granola. Ik ben dol op koffie. De laatste tijd vind ik het ook leuk om er mee te experimenteren in de keuken. Zo maakte ik al eens deze gezonde koffiemuffins met dadels. Iets lekkers maken met koffie mayonaise staat ook op mijn wensenlijstje. Laats had ik ineens zin in koffie granola. Dat bleek echt wel heel lekker te zijn.

De tweede keer dat ik het maakte was ik iets te gulzig met de koffie. Ik gebruik sterke espresso die ik door de granen roer. Ik deed teveel, waardoor de havervlokken na het bakken taai bleven. Ben je net als ik echt dol op die intense koffiesmaak? Gebruik dan hele sterke espresso.

Koffie granola met vanille

Voor 1 flinke pot

Dit zit erin:

2 el koude sterke espresso (die al gezet is)

2 el olijfolie

4 el honing of ahornsiroop

1 vanillestokje, enkel het merg

Snuf zeezout

250 gr havervlokken

50 gr ongezouten pinda’s

25 gr amandelen

60 gr pure chocolade, grof gehakt

Dit heb je nodig:

Grote kom

Kleine kom

Bakplaat met bakpapier

Zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Meng de koffie met de honing, olijfolie, vanille en een snuf zout in een kom.

Doe in een andere kom de havervlokken, pinda’s en amandelen. Schenk het koffiemengsel erbij en meng goed.

Schep alles op een bakplaat en zet in de oven.

Roer na 15 minuten de koffie granola even door en bak daarna nog eens 10 minuten.

Laat de granola volledig afkoelen en schep de chocolade erdoor.