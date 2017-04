gastblogDeze homemade rabarbertaart met kardemom is zo lekker. Het is een eenvoudig recept. Echt een aanrader om te maken als je dol bent op deze mooie seizoensgroente.

Mijn allereerste herinnering aan rabarber is rabarbermoes. Vroeger aten we dat bij kennissen thuis. Samen met friet, die veel te bleek was. De kleur van de moes was nogal dubieus. Niet dat mooie roze of soms rood. Nee, dit was alle kleuren vingerverf gemengd. Bruin dus. Draderig en bruin zijn niet per se eigenschappen van een gerecht die mij overtuigen. Daarom duurde het jaren, of eerder tientallen jaren, dat ik weer rabarber durfde te eten.

TRAUMA

Gelukkig heb ik dit trauma overleefd. Al liep ik vorig jaar bijna een nieuwe op. Ik wilde gezonde rabarbercompote maken. Zonder suiker. De kleur was prachtig, maar één hap lieten de rillingen over mijn rug lopen. Zo ongelofelijk zuur. Prima hoor, dat hele suikervrije, maar niet met rabarber.

KARDEMOM

Een paar weken geleden was ik op de markt om de roze seizoensgroente in te slaan. Ik had er ontelbaar veel plannen mee. Uiteindelijk bleef het bij deze rabarbertaart met kardemom. Niets mis mee, want hij is echt zo ontzettend lekker. Zoet, fris en extra bijzonder door de kardemom die ik toevoeg. Het recept komt uit het kookboek van Zoet & Shoot van Linda Lomelino. Echt een mega aanrader als je dol bent op bakken, zoetigheid of mooie foto’s en styling tips.

OMEMADE RABARBERTAART MET KARDEMOM

Voor 8 tot 10 punten

Dit zit in de taart:

180 gr bloem

2 tl bakpoede

1 tl kardemomzaadjes, geplet in de vijzel

Snuf zout

100 gr roomboter, op kamertemperatuur

170 gr kristalsuiker

30 gr vanillesuiker

1 ei, op kamertemperatuur

125 ml melk, op kamertemperatuur

Optioneel: poedersuiker en geschaafde amandelen ter garnering

Dit zit in de rabarbervulling:

150 gr rabarber, in stukken van circa 5 cm

2 el kristalsuiker

Dit heb je nodig:

Springvorm van circa 24 cm, ingevet

Snijplank + mes

Beslagkom

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 175 graden.

2. Meng de bloem, bakpoeder, kardemom en het zout, in een beslagkom.

3. Doe de roomboter, kristalsuiker en vanillesuiker in de keukenmachine en klop luchtig. Dit kan natuurlijk ook met de hand of met de mixer. Voeg na 2 minuten het ei toe en meng tot een geheel.

4. Schep het bloemmengsel erbij en voeg beetje bij beetje de melk toe. Meng tot een glad beslag en schenk in de springvorm.

5. Leg de stukken rabarber nu op het beslag. Strooi de kristalsuiker erover.

6. Bak de taart 10 minuten op 175 graden. Verlaag de temperatuur na 10 minuten tot 150 graden en bak 40 minuten, tot de taart goudbruin is.

7. Laat afkoelen in de vorm en garneer met geschaafde amandelen en poedersuiker.