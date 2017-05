gastblogEuropa is een van de mooiste continenten waar je kunt rondreizen. Het is er over het algemeen veilig, schoon en je kunt er makkelijk rondreizen. Er is ook veel afwisseling in landschappen en culturen: Noorwegen is heel anders dan Spanje en Nederland weer heel anders dan de landen in het oosten. Europa heeft veel historie en mooie steden, maar ook veel nationale parken en adembenemende natuur. Kortom, ik hou van reizen door ons eigen continent en geef je hierbij dan ook tips voor De mooiste bestemmingen in Europa.

Frankrijk: schitterende (berg)landschappen en een geheel eigen cultuur

Je houdt er van of je houdt er niet van: Frankrijk. Als je mijn blog volgt dan weet je, ik hou van Frankrijk! Al van jongs af aan kom ik in dit land. Je kunt er fantastisch kamperen, je hebt er schitterende natuur en het weer is er meestal mooi; voor ons dus een ideaal vakantieland. Mijn favoriete regios in Frankrijk zijn: de Dordogne, de bergen (Alpen en Pyreneeën waarbij ik de Pyreneeën net iets mooier vind) en Baskenland. Vooral dit laatste gebied is nog vrij onontdekt bij de Nederlanders. Hier kan je fantastisch wandelen, roadtrips maken en leuke dorpjes bezoeken. Hieronder een paar van mijn blogposts over de mooiste plekken in Frankrijk.

Volledig scherm Port de Larrau, Frankrijk © Dream The World

Spanje: mooie steden vol (Moorse) cultuur en heerlijke tapas

Spanje heb ik minder vaak bezocht dan Frankrijk, maar wat ik er van gezien heb smaakt zeker naar meer! Ik maakte stedentrips naar Madrid, Barcelona, San Sebastian en Pamplona en genoot daar van de mooie gebouwen, de architectuur van oa. Gaudí (love it!) en natuurlijk van de heerlijke tapas. Ook kampeerden we lang geleden aan de groene Noordkust van Spanje (Costa Verde), waar we ontdekten waarom het groene kust heet (regen!). Hier bezochten we onder andere het schitterende Picos de Europa. Het meeste genoot ik echter tijdens onze roadtrip van een week door Andalusië. Wat een mooi gebied is dit! Steden als Cordoba, Sevilla en Granada moet je een keer bezocht hebben in je leven. Helaas hebben wij het Alhambra niet bezocht door grote drukte,maar er is zoveel meer dan alleen het Alhambra. De Sierra Nevada is ook supermooi. Wij waren er lang geleden in het analoge tijdperk, dus ik heb er (nog) geen blogartikel over. Wel schreef ik een artikel over Foz de Lumbier, een nog onbekend stukje in Spaans Baskenland. Genoeg te ontdekken dus in Spanje!

Volledig scherm Ochagavía, Spanje (Baskenland) © Dream The World

Portugal: strand en mooie steden

Er staat nog heel wat op mijn lijstje om te bezoeken in Portugal. Ik bezocht de stad Porto tijdens een stedentrip en verbleef een week lang in de Algarve en beiden smaakten naar meer. Porto bezocht ik vrij recent en was echt superleuk! Het is alweer een hele tijd geleden dat ik de Algarve bezocht. Ik was daar in maart, buiten het hoogseizoen en trof er een bijna uitgestorven gebied aan. Dat kan ook anders zijn, want de Algarve is een populaire strandbestemming en erg toeristisch. Hier hadden wij gelukkig weinig last van. We maakten een jeepsafari door de binnenlanden waarbij we een lokale stokerij bezochten, we gingen vissen op zee en bezochten veel leuke plaatsjes. Nu ben ik ook erg benieuwd naar de rest van Portugal. De stad Lissabon staat hoog op mijn wensenlijstje net als een roadtrip van Lissabon naar Porto. En wat dacht je van de Azoren? Die eilanden lijken mij ook supermooi! Wat mij betreft verdient Portugal meer aandacht dan alleen de Algarve.

Volledig scherm Porto, Portugal © Dream The World

Italië: cultuur en heerlijk eten

Mamma mia, wat is het eten in Italië toch altijd lekker! Italië bezocht ik tot nu toe alleen nog maar voor verschillende stedentrips. Zo was ik al 2x in Rome en bezocht ik Florence, Napels, Venetië en Turijn. Allemaal mooie en sfeervolle steden met een eigen karakter, hoewel Turijn erg lang geleden is en ik me daar niet meer zoveel van herinner. Graag zou ik nog eens een roadtrip maken door het glooiende Toscane met z’n mooie steden. Ook de eilanden Sicilië en Sardinië lijken me erg mooie bestemmingen. Nog genoeg te ontdekken in dit land. Maar eerst ga ik naar de streek Puglia, in het Zuiden! Mijn tickets zijn al geboekt en ik ben erg benieuwd naar dit gebied.

Volledig scherm Rome, Italië © Dream The World

Griekenland: oude cultuur, strand en bergen

Oh wat heb je me verrast, Griekenland! Ik mijdde je eigenlijk altijd, omdat ik alleen maar hoorde en las over strandvakanties en over all inclusive arrangementen. Waarom ik ineens van gedachten veranderd was en we Griekenland als optie overwogen weet ik eigenlijk nieteens meer. Misschien wel om juist te bewijzen dat Griekenland meer is dan de toeristische hotspots. Hoe toeristischer een land is hoe leuker ik het vind om onontdekte plekken te vinden. En wat hebben we genoten van onze roadtrip door Noord Griekenland! In mei is het nog heerlijk rustig in het Noorden, we waren op sommige plekken de enige toeristen. We zagen vele opgravingen en oude plekken (Unesco!) zoals Vergina, bezochten Thessaloniki, wandelden bij Mount Olympus, verbleven aan de kust bij Sivota en bezochten de Meteora kloosters bij Kalambaka. De temperatuur was heerlijk en we genoten van de Griekse keuken op gammele stoelen aan tafels met blauwwit geblokte tafelkleedjes. Kortom authentiek Griekenland. Ook verbleef ik een week op Kreta in het najaar en maakte daar kennis met de ambachten en slaperige plaatsjes buiten het hoogseizoen. Griekenland is buiten het hoogseizoen en buiten de toeristische oorden een prachtig land om te ontdekken. Het verder ontdekken van Athene (waar ik slechts een paar uur was) en rest van het vasteland oa Peloponessos staan hoog op mijn wensenlijstje.

Volledig scherm Kloosters van Meteora in Kalambaka, Griekenland © Dream The World

Zwitserland: supermooie berglandschappen en panorama treinritten

Ik ben verliefd op bergen! Vroeger als klein kind zat ik me al vanaf de start van onze autoreis naar Frankrijk te veheugen op die bergen met sneeuw. Als ik ze zag voelde ik kriebels in mijn buik, zo blij werd ik er van. En nog steeds. Je voelt je zo nietig tussen al dat natuurgeweld. Het geeft me een enorm vrij gevoel. Als er een land is waar je je goed tussen de bergen kunt begeven dan is het Zwitserland. Wij bezochten jaren geleden het gebied de Berner Oberland. We verbleven op camping Balmweid in Meiringen, supermooie plek. We bezochten meerdere bergtoppen met de kabelbaan en de trein. Een van de mooiste tochten die we ooit maakten was die naar de Jungfraujoch, naar het hoogste station van Europa, hoe bijzonder! Ik wil erg graag nog meer zien van dit land, want ik vind het echt supermooi. Met de trein door het berglandschap reizen staat hoog op mijn lijstje, net als wandelen van hut naar hut. Dat we hier nog niet vaker zijn geweest heeft twee oorzaken: er is grote kans op slecht weer (wij hadden hagel- en onweersbuien en Meiringen is ook wel eens geheel overstroomd door de rivier) en het is een duur land! Maar toch, Zwitserland is zó mooi.

Volledig scherm Jungfrau, Zwitserland © Dream The World

België: bourgondisch en sfeervolle steden

Als je België zegt dan denk je aan sfeervolle steden, lekker eten en natuurlijk een pintje. Wij wonen niet ver van België en we bezoeken dan ook vrij regelmatig onze zuiderburen voor een leuke stedentrip of dagje uit. Zo ben ik (meerdere malen) in Antwerpen, Gent, Brugge, Sint Niklaas, Brussel en Leuven geweest. Ook bezocht ik al eens de Belgische Ardennen met vrienden waar we onder andere Dinant bezochten en kanoden op de rivier de Lesse. Een prachtige omgeving. Verder heb ik ook de Belgische Sahara bij Lommel ontdekt en tijdens een verblijf in De Panne ook een bezoek gebracht en mosselen gegeten aan de Belgische kust. Vorig jaar verkende ik delen van Wallonië op de fiets en ook dat is erg leuk om te doen. Kastelen bekijken, een bezoek brengen aan een brouwerij, mooie steden bezoeken en op de fiets of te voet door de prachtige natuur en dorpjes. Graag zou ik nog wat steden willen bezoeken, zoals Mechelen en Hasselt, de grotten van Han bekijken en nog meer actief zijn in prachtige natuur.

Volledig scherm Dinant, België © Dream The World

Nederland: alles in teken van water

Natuurlijk heeft ons eigen landje ook veel te bieden. Wij ontdekken -sinds we ouders zijn geworden- steeds meer in Nederland. Het heeft ook veel historie, leuke plaatsen én veel staat in het teken van water. Zijn het niet de leuke grachten, onze mooie kust dan is het wel de strijd tegen het water waar we als Nederland om bekend staan. Niet zo gek ook, grote delen ligt onder NAP. Als Zeeuwse weet ik uit verhalen heel goed hoe er gestreden werd in 1953. Pas bezocht ik het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wat het verhaal heel goed in beeld brengt. Ook de Delta Werken zijn een bezoek waard. De molens in de Kinderdijk leveren een prachtig beeld op en vertellen ook over de strijd tegen het water. Het water levert natuurlijk ook veel sport- en recreatiemogelijkheden op. We zijn regelmatig aan de Zeeuwse kust en het Veerse Meer te vinden met surfplank, kano of om te zwemmen. Ook kanoën we graag in de Biesbosch, een heel mooi waterrijk natuurgebied. Ook de Wieden leent zich goed voor een boottocht vanuit Giethoorn. En Friesland is de provincie bij uitstek om te watersporten, wij gingen hier oa. zeilen en kanoen. Er zijn heel veel mooie steden met grachten, zoals Amsterdam, Middelburg, Delft, Leiden, Dordrecht, Alkmaar en nog veel meer! En ik bezocht verschillende Waddeneilanden zoals Texel, Terschelling en Vlieland. Eigenlijk te veel om op te noemen. Op mijn lijstje staan nog de Zaanse Schans, de Keukenhof/bollenvelden, een paar steden zoals Leiden en Haarlem en de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Oostvaardersplassen.

Volledig scherm Kinderdijk, Nederland © Dream The World

Denemarken: vikingen en maritiem karakter

Stoere verhalen over Wiki de Viking, wie kent ze niet. Ik vond ze erg leuk! Denemarken is echt een heel geschikt land om met (kleine) kinderen te bezoeken. Wij maakten een roadtrip door Jutland en bezochten Legoland, de stuifduinen in Rjabergmile, Skagen (de noordelijkste plaats van Denemarken) en Ribe met het Vikingecenter. Het landschap vonden we niet echt spectaculair, maar er zijn veel leuke dingen te ondernemen met kinderen. Natuurlijk Legoland, maar ook het Visserij- en maritiem museum in Esjberg, het Vikingecenter en de dierentuin in Aalborg. En natuurlijk het strand. Ik weet niet of ik hier nog een keer heen ga, het staat niet bovenaan mijn lijstje, alhoewel de steden Kopenhagen en Aarhus me nog wel erg leuk lijken.

Volledig scherm Råbjerg mile, Denemarken © Dream The World

Duitsland: industrieel, steden en natuur

Duitsland hebben we nog veel te weinig bezocht. We kiezen toch vaker het Zuiden van Europa, dan het Oosten tot nu toe. De keren dat we in Duitsland waren hebben we genoten van de mooie natuur en de steden. Zo bezochten we de oude stad Trier, dronken we een Bitburger in tja Bitburg en aten we de beroemde Flammkuche op terras. Iets langer verbleven we in het zuiden van Duitsland in het Zwarte Woud. Hier gingen we met een kabelbaan naar de hoogste berg van het Zwarte Woud (de Feldberg), aten we Schwarzwalder kirsche op terras en bezochten we de leuke stad Freiburg. Eerlijk gezegd vind ik dat ik nog veel te weinig van Duitsland gezien heb. Berlijn staat met stip op 1 van nog te bezoeken steden. Voor de rest ben ik vooral benieuwd naar de rest van de natuur in Duitsland. Het Zwarte Woud is in ieder geval een aanrader!

Volledig scherm Feldberg, Duitsland © Dream The World

Luxemburg: onbekend klein landje met mooie natuur

Je hoort niet vaak dat iemand op vakantie gaat naar Luxemburg. En dat is eigenlijk zonde, want in Luxemburg kan je je uitstekend vermaken en het ligt ook nog eens op korte afstand van Nederland. Als kind ging ik al een keer mee met mijn ouders naar Luxemburg, ik was toen drie jaar. Daar herinner ik me dus weinig meer van. Jaren later ging ik terug en bezocht ik dit land wat beter. Het heeft leuke steden en prachtige natuur. Wij bezochten voornamelijk de regio Mullerthal, ook wel Limburgs Klein Zwitserland genoemd. Hier kan je prachtig wandelen door bossen met aparte rotsformaties en watervallen. Echternach is de hoofdstad van Mullerthal en de oudste stad van Luxemburg. Een leuke plaats met pastelkleurige huizen. De stad staat ook op de erfgoedlijst van Unesco door zijn dansprocessies. Ik heb nog maar een heel klein gedeelte van dit land gezien, dus ik ga er graag nog eens heen voor andere regio’s. Zo ben ik erg benieuwd naar de stad Luxemburg, maar ook naar de Luxemburgse Ardennen.

→ Ik heb helaas nog geen blogposts over Luxemburg, het is te lang geleden dat ik daar was. Zie www.visitluxembourg.com voor meer informatie over Luxemburg

Nog te ontdekken landen

Ik ben nog niet in alle Europese landen geweest. Of alleen een keer zomaar een dagje of enkele stedentrip. Onderstaande landen zijn grotendeels blanco op mijn scratchmap en hoop ik ooit te ontdekken.

⇒ Engeland: kastelen, glooiende landschappen én ruige kusten

Ik was nog maar een keer in Engeland en dat was in London, alweer heel wat jaren geleden. Dit jaar gaan we een roadtrip door Engeland maken. Eerlijk gezegd stond dit land niet bovenaan mijn wensenlijstje vooral vanwege het weer, maar nu ik me er meer in verdiept heb word ik steeds enthousiaster! Ik ben erg benieuwd naar de kastelen, leuke oude plaatsjes, de kliffen en de mooie natuurparken. Lees meer over onze plannen in de blogpost Voorbereidingen roadtrip Zuid Engeland

⇒ Ierland, Wales en Schotland

Nog meer landen waar ik nog nooit geweest ben maar die me zeker aanspreken. Veel mooie natuur en fijne landen voor een roadtrip.

⇒ Noorwegen, Zweden en Finland

Met familie ben ik eens een paar dagen naar Zweden en Finland geweest. We bezochten eigenlijk alleen Stockholm en Helsinki en ik weet er helaas niet zo heel veel meer van. Ik wil heel graag nog een keer een roadtrip maken door deze landen waarbij Noorwegen het hoogst op mijn lijstje staat, dat land lijkt me zo mooi met de fjorden en prachtige natuur.

⇒ IJsland

Dit land staat hoog op mijn lijstje, de natuur lijkt me zo prachtig. Helaas houdt de temperatuur me wel tegen, ik ben een echte koukleum. Toch denk ik dat ik dit land vrij snel ga bezoeken, al is het waarschijnlijk wel alleen want mijn gezinsleden krijg ik niet mee.

⇒ Oostenrijk

Een land met bergen, tja dan ben ik verkocht. Toch ben ik hier nog nooit geweest. Misschien heeft het te maken met de kans op minder mooi weer. Ik weet het niet. Het lijkt me in ieder geval een heerlijk land om in rond te reizen en vooral om veel te wandelen.

⇒ Hongarije

In Hongarije maakte ik een stedentrip naar Boedapest, een prachtige stad! Maar meer dan dat zag ik niet en ik weet eigenlijk ook vrij weinig over dit land. Wie weet gaat dat nog eens veranderen.

⇒ Tsjechië en Slowakije

Ik bezocht Praag toen het land nog Tsjechië-Slowakije heette, lang geleden dus. Verder heb ik in Tsjechië geskied bij Marina Lipno en een kort bezoek gebracht aan het prachtige plaatsje Cesky Krumlov. Meer dan dat heb ik niet van deze landen gezien. Ook deze landen mogen dus nog wel op mijn lijsje.

⇒ Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovenië, Servië, Montenegro, Kosovo, Macedonië (voormalig Joegoslavië)

Al deze landen vormden vroeger Joegoslavië. Ik ben nog in geen van deze landen geweest, maar een aantal daarvan lijken me echt heel erg mooi. Zo staat Slovenië al een tijdje op mijn wensenlijstje door de prachtige natuurlandschappen met oa. bergen. Ik zie een roadtrip door dit land zeker nog wel een keer gebeuren.

→ Jenny laat in haar blog in ieder geval al zien wat voor moois deze landen te bieden hebben. Zie bijvoorbeeld haar blogpost over de Plitvice watervallen in Kroatië, zo mooi!

⇒ Roemenië, Bulgarije, Albanië, Polen,Litouwen, Estland en Letland

Nog meer landen in het oosten waar ik nog nooit ben geweest en waar ik ook nog weinig van weet. De natuur in Polen; Transsylvanië in Roemenië; steden in Estland (Tallinn), Litouwen (Vilnius) en Letland (Riga), ik wil het allemaal nog eens zien.

Welke landen heb jij al eens bezocht in Europa? Welke is jouw favoriet?