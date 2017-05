Crunchy chocolade (slechts 3 ingrediënten)

gastblogHet idee voor deze crunchy chocolade zat al een tijdje in mijn hoofd. Ineens wat het zover, ik ging ermee aan de slag. Met slechts drie ingrediënten is dit wel echt een super simpel recept te noemen. Binnen tien minuten gemaakt. Benieuwd? Lees snel verder.

Wat is crunchy eigenlijk? Bedenk ik me. Is het een mondgevoel? Want als dit zo is, is crunchy of krokant wel echt mijn lievelingsmondgevoel. Paaseitjes worden wat mij betreft pas echt lekker als je aan de praliné crunchies toevoegd. Ik zal altijd voor een Lion kiezen en minder snel voor een Mars. Dat is gewoon te zacht. En dat vind ik saai, realiseer ik me nu.

Mijn meest favoriete candybar is toch wel een Crunch. Zo’n blauwe wikkel met rode letters. Melk chocolade met knapperige stukjes erin. Nu beken ik eerlijk, dat ik dit stiekem allemaal wel te zoet vind hoor. Als de chocolade erin puur was, dan was het echt de ideale reep. Die variant is er niet. Althans, dat denk ik dan. Zo thuis ben ik nou ook weer niet in die hele wereld van chocoladerepen. Die je vaak in een impuls koopt bij de pomp. Ha. Want zo is het wel. “Wilt u misschien nog twee repen voor de prijs van één?” Meestal lach ik lief en zeg ik dat ik geen interesse heb.

Als de pompbediende crunchy chocolade zou verkopen, die van meselfie dus, dan had ik zeker weten ja gezegd. Ik mix pure chocolade met melk. Zoet en bitter. Perfecte combi. Dan is er ook nog wat zeezout en jawel de Rice Krispies om het feest compleet te maken. Gewoon die ontbijtgranen. Binnen tien minuten gemaakt, even de koelkast in en na een half uurtje kun je helemaal los ;-).

Als je deze crunchy chocolade lekker vindt, maak ik je vast ook blij met deze chocolade met stukjes koek en Zeeuwse babbelaars.

Crunchy Chocolade

Voor 8 tot 10 stukken

Dit zit erin:

400 gr chocolade, in stukjes gesneden (ik gebruik 200 g puur en 200 g melk)

60 gr gepofte rijst, bijvoorbeeld Rice Krispies

Grof zeezout naar smaak



Dit heb je nodig:

Pan

Hittebestendige kom

Ovenschaal van circa 20 x 30 cm

Zo maak je het:

Smelt de chocolade al roerend au bain-marie.

Zodra de chocolade helemaal gesmolten is, roer je de gepofte rijst erdoor.

Schep nu alles in een ovenschaal. Strijk glad en verdeel er wat grof zeezout overheen.

Zet de crispy chocolade in de koelkast. Na ongeveer 30 minuten is de chocolade weer gestold en klaar om te eten. Snijd of breek in stukken.

TIP! Het is het lekkerste om de chocolade in de koelkast te bewaren.