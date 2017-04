Broedeiland op Tholen nu al populair bij kustbroedvogels

gastblog Een teek? Pak ‘m beet!

6 april Teken zijn kleine spinachtige beestjes die in het groen leven. In het bos, duinen, parken en zelfs tuinen vind je ze. Teken zitten in hoog gras en struiken, ze vallen niet uit de bomen. Teken bijten zich vast om bloed op te zuigen bij mensen en dieren, met name in het voorjaar, zomer en herfst kun je tekenbeten oplopen.