Aspergetijd! Witte asperges op Vlaamse wijze

EL CLASSICO

Ik kan maar geen genoeg krijgen van witte asperges. Zo lang het kan, eet ik ze zo vaak mogelijk. Het witte goud kun je natuurlijk op ontelbare manieren bereiden, maar op Vlaamse wijze at ik nog niet eerder. Tot ik het in Gent bij het Pakhuis bestelde. De ontzettende Hollander in mij, dacht eigenlijk dat het gewoon de el classico was zoals ik die kende. Met een eitje, ham en boterjus.

KLEINE VEELVRAAT

Daarom ging ik er zelf mee aan de slag. En dat bleek zo eenvoudig te zijn. Alles wat je op de foto ziet, at ik zelf op. Kleine veelvraat die ik ben. Omdat mijn lover gruwelt van asperges en op dit soort momenten liever shoarma bestelt, moest ik wel. Weggooien is ook zo zonde hè? Het combineert ook prima met wat gekookte aardappeltjes of frietjes. Dat liet ik trouwens voor wat het was. Want bijna een kilo asperges voor jezelf alleen is echt wel meer dan voldoende ;-).